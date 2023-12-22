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طقس الأربعاء في تقرير "الأرصاد" .. رياح مغبرة وسماء غائمة

درجات الحرارة الصغرى بالرياض 8 والمدينة 11 وأبها والدمام 10

توقّعت هيئة الأرصاد، اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

وأضافت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة؛ قد تتخللها سحبٌ رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

 

وسجّلت درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة "31-21"، والمدينة "23-11"، والرياض "18-8"، وجدة "29-21"، والدمام "19-10"، وأبها "22-10".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الأربعاء في تقرير "الأرصاد" .. رياح مغبرة وسماء غائمة
سبق

توقّعت هيئة الأرصاد، اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

وأضافت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة؛ قد تتخللها سحبٌ رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

 

وسجّلت درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة "31-21"، والمدينة "23-11"، والرياض "18-8"، وجدة "29-21"، والدمام "19-10"، وأبها "22-10".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:37 AM
درجات الحرارة الصغرى بالرياض 8 والمدينة 11 وأبها والدمام 10

طقس الأربعاء في تقرير "الأرصاد" .. رياح مغبرة وسماء غائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,192

توقّعت هيئة الأرصاد، اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

وأضافت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة؛ قد تتخللها سحبٌ رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

 

وسجّلت درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة "31-21"، والمدينة "23-11"، والرياض "18-8"، وجدة "29-21"، والدمام "19-10"، وأبها "22-10".

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