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طقس الثلاثاء .. رياح مغبرة بـ ٨ مناطق وسماء غائمة بالشمال والغرب

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الباحة وعسير ومكة المكرّمة، وعلى مناطق: المدينة المنوّرة وحائل والجوف، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة وغربها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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طقس الثلاثاء .. رياح مغبرة بـ ٨ مناطق وسماء غائمة بالشمال والغرب
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الباحة وعسير ومكة المكرّمة، وعلى مناطق: المدينة المنوّرة وحائل والجوف، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة وغربها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:34 AM

طقس الثلاثاء .. رياح مغبرة بـ ٨ مناطق وسماء غائمة بالشمال والغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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10,048

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الباحة وعسير ومكة المكرّمة، وعلى مناطق: المدينة المنوّرة وحائل والجوف، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة وغربها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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