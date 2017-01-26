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طقس الخميس: رياح مغبرة وسماء غائمة على مناطق عدة

قالت: فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم غد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الخميس: رياح مغبرة وسماء غائمة على مناطق عدة
سبق

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم غد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
10:44 AM
قالت: فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف

طقس الخميس: رياح مغبرة وسماء غائمة على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,606

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم غد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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