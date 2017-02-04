طقس السبت .. رياحٌ مغبرة وسماءٌ غائمة وسحبٌ مُمطرة

حالات مناخية بمناطق عدة وتقرير "الأرصاد" يكشف ويوضح

توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على جنوب المملكة، ومنطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك.

وكشفت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت: سماءٌ غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرّمة؛ قد تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة.