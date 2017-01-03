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طلاب متوسطة بعفيف يتبرعون بمبلغ جائزة نقدية حصلوا عليها لنصرة الأشقاء في سوريا

في مسابقة "الفصل النظيف".. ومديرهم وعدهم بالتعويض

فاجأت مجموعة من الطلاب في إحدى مدارس عفيف طاقمَ المدرسة وزملاءهم عندما أعلنوا جماعية تبرعهم بجائزتهم النقدية التي كرمتهم بها المدرسة لقاء فوزهم في إحدى المسابقات الداخلية، لحساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.
 
وتفصيلاً، فقد وضعت متوسطة الشيخ عبدالعزبز بن باز بعفيف، جوائز نقدية تشجيعية لطلابها في جانب "الفصل النظيف" وذهبت الجائزة الثانية لفصل الأول متوسط "ب"؛ حيث أعلن الطلاب أمام مدير المدرسة بالإجماع تبرعهم بكامل المبلغ لصالح حساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.
 
ووجَّه قائد المدرسة "عبدالله العجلان" الشكر والتقدير لأبنائه الطلاب ورائد صفهم "محمد الطحاحي" على هذا العمل النبيل والتبرع بالمبلغ، وهنأهم بالفوز بجائزة الفصل النظيف، ووعدهم بمكافأة بديلة عن التي تبرعوا بها؛ تقديراً منه لحسهم الإنساني واستجابتهم لتوجيه ملكهم خادم الحرمين الشريفين لإغاثة أشقائهم في سوريا.
 

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طلاب متوسطة بعفيف يتبرعون بمبلغ جائزة نقدية حصلوا عليها لنصرة الأشقاء في سوريا
سبق

فاجأت مجموعة من الطلاب في إحدى مدارس عفيف طاقمَ المدرسة وزملاءهم عندما أعلنوا جماعية تبرعهم بجائزتهم النقدية التي كرمتهم بها المدرسة لقاء فوزهم في إحدى المسابقات الداخلية، لحساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.
 
وتفصيلاً، فقد وضعت متوسطة الشيخ عبدالعزبز بن باز بعفيف، جوائز نقدية تشجيعية لطلابها في جانب "الفصل النظيف" وذهبت الجائزة الثانية لفصل الأول متوسط "ب"؛ حيث أعلن الطلاب أمام مدير المدرسة بالإجماع تبرعهم بكامل المبلغ لصالح حساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.
 
ووجَّه قائد المدرسة "عبدالله العجلان" الشكر والتقدير لأبنائه الطلاب ورائد صفهم "محمد الطحاحي" على هذا العمل النبيل والتبرع بالمبلغ، وهنأهم بالفوز بجائزة الفصل النظيف، ووعدهم بمكافأة بديلة عن التي تبرعوا بها؛ تقديراً منه لحسهم الإنساني واستجابتهم لتوجيه ملكهم خادم الحرمين الشريفين لإغاثة أشقائهم في سوريا.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
10:30 PM
في مسابقة "الفصل النظيف".. ومديرهم وعدهم بالتعويض

طلاب متوسطة بعفيف يتبرعون بمبلغ جائزة نقدية حصلوا عليها لنصرة الأشقاء في سوريا

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فهد الغبيوي - عفيف
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فاجأت مجموعة من الطلاب في إحدى مدارس عفيف طاقمَ المدرسة وزملاءهم عندما أعلنوا جماعية تبرعهم بجائزتهم النقدية التي كرمتهم بها المدرسة لقاء فوزهم في إحدى المسابقات الداخلية، لحساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.
 
وتفصيلاً، فقد وضعت متوسطة الشيخ عبدالعزبز بن باز بعفيف، جوائز نقدية تشجيعية لطلابها في جانب "الفصل النظيف" وذهبت الجائزة الثانية لفصل الأول متوسط "ب"؛ حيث أعلن الطلاب أمام مدير المدرسة بالإجماع تبرعهم بكامل المبلغ لصالح حساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.
 
ووجَّه قائد المدرسة "عبدالله العجلان" الشكر والتقدير لأبنائه الطلاب ورائد صفهم "محمد الطحاحي" على هذا العمل النبيل والتبرع بالمبلغ، وهنأهم بالفوز بجائزة الفصل النظيف، ووعدهم بمكافأة بديلة عن التي تبرعوا بها؛ تقديراً منه لحسهم الإنساني واستجابتهم لتوجيه ملكهم خادم الحرمين الشريفين لإغاثة أشقائهم في سوريا.
 

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