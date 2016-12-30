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طلاب مدرسة بمكتب تعليم جنوب شرق الطائف يحاربون الفئة الضالة بمشهد تمثيلي

في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"

 
 أعد ونفذ وأخرج عدد من طلاب مدرسة صقر قريش الثانوية التابعة لمكتب التعليم بجنوب شرق الطائف مشهدًا تمثيليًّا توعويًّا عن خطر الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على أمن وسلامة الفكر لدى الشباب. وقد قام بإعداد السيناريو والتمثيل والإخراج مجموعة من طلاب المدرسة إدراكًا منهم لدور المواطن (رجل الأمن الأول) في الإبلاغ عن أي مهدد من مهددات الأمن، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"، الذي أطلقته وزارة التعليم لوقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.
 
 وكان لقائد المدرسة علي بن غايب الحارثي دورٌ في الإشراف والمتابعة، وترشيح المقطع المرئي المصوَّر في إحدى ضواحي الطائف الجنوبية، بالتنسيق مع مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف سلمان المالكي؛ وذلك لعرض المقطع في حفل تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين في تنفيذ برنامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ٨٦، وذلك على شرف مساعد المدير العام بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي، الرئيس التنفيذي لبرنامج "فطن"، الذي أثنى بدوره على جهود المكتب ومدارس المكتب والطلاب والمعلمين في تنفيذ هذه الفعاليات التي تحارب الأفكار الضالة المهددة لأمن الوطن. 
 

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طلاب مدرسة بمكتب تعليم جنوب شرق الطائف يحاربون الفئة الضالة بمشهد تمثيلي
سبق

 
 أعد ونفذ وأخرج عدد من طلاب مدرسة صقر قريش الثانوية التابعة لمكتب التعليم بجنوب شرق الطائف مشهدًا تمثيليًّا توعويًّا عن خطر الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على أمن وسلامة الفكر لدى الشباب. وقد قام بإعداد السيناريو والتمثيل والإخراج مجموعة من طلاب المدرسة إدراكًا منهم لدور المواطن (رجل الأمن الأول) في الإبلاغ عن أي مهدد من مهددات الأمن، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"، الذي أطلقته وزارة التعليم لوقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.
 
 وكان لقائد المدرسة علي بن غايب الحارثي دورٌ في الإشراف والمتابعة، وترشيح المقطع المرئي المصوَّر في إحدى ضواحي الطائف الجنوبية، بالتنسيق مع مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف سلمان المالكي؛ وذلك لعرض المقطع في حفل تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين في تنفيذ برنامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ٨٦، وذلك على شرف مساعد المدير العام بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي، الرئيس التنفيذي لبرنامج "فطن"، الذي أثنى بدوره على جهود المكتب ومدارس المكتب والطلاب والمعلمين في تنفيذ هذه الفعاليات التي تحارب الأفكار الضالة المهددة لأمن الوطن. 
 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
09:21 PM
في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"

طلاب مدرسة بمكتب تعليم جنوب شرق الطائف يحاربون الفئة الضالة بمشهد تمثيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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 أعد ونفذ وأخرج عدد من طلاب مدرسة صقر قريش الثانوية التابعة لمكتب التعليم بجنوب شرق الطائف مشهدًا تمثيليًّا توعويًّا عن خطر الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على أمن وسلامة الفكر لدى الشباب. وقد قام بإعداد السيناريو والتمثيل والإخراج مجموعة من طلاب المدرسة إدراكًا منهم لدور المواطن (رجل الأمن الأول) في الإبلاغ عن أي مهدد من مهددات الأمن، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"، الذي أطلقته وزارة التعليم لوقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.
 
 وكان لقائد المدرسة علي بن غايب الحارثي دورٌ في الإشراف والمتابعة، وترشيح المقطع المرئي المصوَّر في إحدى ضواحي الطائف الجنوبية، بالتنسيق مع مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف سلمان المالكي؛ وذلك لعرض المقطع في حفل تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين في تنفيذ برنامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ٨٦، وذلك على شرف مساعد المدير العام بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي، الرئيس التنفيذي لبرنامج "فطن"، الذي أثنى بدوره على جهود المكتب ومدارس المكتب والطلاب والمعلمين في تنفيذ هذه الفعاليات التي تحارب الأفكار الضالة المهددة لأمن الوطن. 
 

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