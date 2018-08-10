3 طلاب من الطائف يمثلون المملكة في محفلين عالميين

أحدهما في أمريكا وتشرف عليه "ناسا" والآخر في المغرب

نجحَ الطالب عبد المحسن النجراني ومعلمه، فهد الطويرقي، من ثانوية هوازن، في تمثيل المملكة العربية السعودية في برنامج جلوب للأبحاث العلمية، والذي تشرف عليه وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" ، وذلك في اللقاء السنوي 21 في الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة على مستوى 81 دولة .

وتمثلت مشاركة الطالب "النجراني" في هذا المحفل الدولي في عرض للبحوث والمشاركة في الورش التدريبية .

وكان لتعليم الطائف مشاركة متميزة في محفل عالمي آخر يتمثل في مشاركة وفد كشافة تعليم الطائف والمكون من الكشاف عبد الباسط حسن تكروني، والكشاف خليل الغامدي، ضمن وفد كشافة وزارة التعليم المشارك في التجمع المتوسطي بدولة المغرب 2017 والذي يشارك فيه أكثر من 40 دولة تحت شعار "الكشافة قيم تجمعنا" .

وحقق طلاب الطائف المركز الأول في سباق التحدي، وكذلك المركز الأول في الطهي الخلوي.

وكرم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الطلاب المشاركين والمعلم المشرف عليهم، بحضور مساعده للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، وأمين إدارة التعليم، أحمد الزهراني، ومدير إدارة النشاط الطلابي، سامي العصيمي، وعدد من مديري الإدارات، والمشرفين، وأولياء أمور الطلاب.

ونوه "النفيعي" بمشاركات طلاب الطائف وتمثيلهم لهذا الوطن خير تمثيل، مبديًا اعتزازه وفخره بهذه المشاركة وما حققوه من إنجاز يضاف إلى انجازات الإدارة السابقة.

وقدم "النفيعي" شكره لإدارة النشاط الطلابي على اهتمامها بهذه الفئة من الطلاب ودعمها ومتابعتها المستمرة، ومثمناً في الوقت ذاته الدور التربوي الفاعل لأولياء أمور الطلاب وتهيئة كافة الظروف المناسبة لأبنائهم لتمكينهم من تحقيق أفضل المراكز وتمثيل وطنهم خير تمثيل ليظل اسم المملكة حاضرًا في كافة المناسبات، وراية المملكة خفاقة في كافة المحافل الدولية.