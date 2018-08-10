طلاب نادٍ موسمي بالرياض يشاركون في برنامج "زواجات"

للتعرف على ثقافات الشعوب العربية والمأكولات الشعبية

نظّم نادي حسن آل الشيخ الموسمي التابع لـ"تعليم الرياض" برنامج "زواجات" ضمن المسار السياحي في إطار برنامج "إجازتي2".

وشهد البرنامج التعرف على ثقافات بعض الشعوب العربية وطريقتهم في احتفالات الزواج, بالإضافة إلى التعرف على المأكولات الشعبية التي تقدم لديهم في احتفالات الزواج.

وأقام النادي برنامج "التاجر الصغير" في سياق تفعيل المسار الوظيفي لبرنامج "إجازتي"، وتضمن إتاحة المجال للطلاب لعرض مجموعة من السلع والترويج لها بطريقتهم الخاصة, وسط تفاعل كبير من الطلاب، واستهدف البرنامج غرس قيمة العمل في نفوس التلاميذ والاعتماد على النفس.

ونظّم النادي حفل شواء في الهواء الطلق لإبراز القدرات في مهنة محددة وهي مهنة الطبخ, حيث قام التلاميذ بإعداد وجبات الشواء لهم ولزملائهم في النادي، وسط حضور لجنة التقييم, من أجل تعزيز قدرات الطلاب في مثل هذه المهن, ونشر ثقافة العمل بين الطلاب.

إلى ذلك، استهدف برنامج "ميدان الأوراد" فئة الأشبال بالنادي وركز على دفع الطلاب لحفظ الأذكار اليومية والعمل على تطبيقها عمليًا في حياتهم اليومية, إضافة إلى بيان مدى تأثيرها في حياة المسلم.