النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد حالات التسمّم إلى 115 بمستشفى تربة

بينهم أطفال ونساء وتمّ تحويل 12 منهم للرعاية الصحية

ارتفع عدد حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام حتى هذه اللحظة، إلى 115 حالة تسمّم؛ بينهم أطفال ورجال ونساء؛ تمّ تحويل 12 حالة إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرج من المستشفى عدد 34 حالة، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من الحالات حتى إعداد الخبر.

 

______

 

 

بمشاركة من الهلال الأحمر والشرطة والبلدية وبدعم من "الصحة"

حالات التسمّم تصل إلى 81 حالة بمستشفى تربة .. والطوارئ مستمرة

ارتفعت حالات التسمّم بمستشفى محافظة تربة حتى هذه اللحظة إلى 81 وسط حالة استنفار بالمستشفى؛ شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية؛ منها: الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية، وبدعم من الشؤون الصحية بالطائف.

 

استقبل مستشفى محافظة تربة العام حتى هذه اللحظة 81 حالة تقريباً، والعدد في ازدياد؛ حيث تمّ تحول عدد من المرضى إلى المركز الصحي بالمحافظة لاستيعاب الحالات المتزايدة وتمّ دعم المستشفى بعددٍ من سيارات الإسعاف من المراكز الصحية التابعة للمحافظة وطاقم طبي متخصّص من الشؤون الصحية بالطائف.

 

ووقف على حالات التسمّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة مصطفى بالجون؛ وكذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس؛ وتوافقت هذه الحادثة مع زيارتهما للمحافظة صباح اليوم.

 

________

 

طلب دعم كوادر من مستشفيات الطائف .. ومدير "صحة مكة" يقف على الحالات

حالات التسمّم ترتفع لأكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي بـ "تربة العام"

ارتفع عدد حالات التسمّم التي وصلت الى  مستشفى محافظة تربة العام - جنوبي الطائف، منذ صباح اليوم، إلى أكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي وتمريضي وإداري؛ حيث تعرّضت الحالات للتسمّم نتيجة تناول المصابين وجبة غذائية من مطعم للوجبات السريعة بالمحافظة.

 

ودعمت "صحة الطائف" المستشفى بعدد من الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات التي بدأ استقبالها المستشفى منذ مساء أمس، وتزايدت أعدادها منذ الثامنة صباح اليوم، فيما يتواجد مدير صحة منطقة مكة المكرّمة ومدير صحة الطائف حالياً بالمستشفى للوقوف على الحالات ومتابعة سير تقديم الخدمة الطبية للمصابين.

 

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى حتى اللحظة 66 حالة نتيجة تسمّمها من أحد مطاعم الوجبات السريعة بالمحافظة، فيما يبقى العدد مرشحاً للزيادة.

..................

ارتباك مع تزايد الحالات ومريضان على سرير واحد

طوارئ بمستشفى تربة بسبب تسمّم 45 شخصاً بوجبة

 

 

أعلن مستشفى تربة العام، حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تسمّم 45 حالة بعد تناولهم الطعام بمطعم للوجبات السريعة بمحافظة تربة.

 

واستقبل المستشفى أكثر من 45 حالة تسمّم تسبّبت في إعلان حالة الطوارئ بعد امتلاء أقسام التنويم بالمرضى؛ الأمر الذي جعل المستشفى يلجأ إلى وضع مريضين على سرير واحد بقسم الطوارئ بالمستشفى، ومازال المستشفى حتى هذه الحظة يستقبل عدداً من حالات التسمّم وسط ارتباكٍ وعجزٍ عن توفير الأسرّة الكافية لاستيعاب هذه الحالات.

سعد البقمي تربة ياسر العتيبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتفاع عدد حالات التسمّم إلى 115 بمستشفى تربة
سبق

ارتفع عدد حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام حتى هذه اللحظة، إلى 115 حالة تسمّم؛ بينهم أطفال ورجال ونساء؛ تمّ تحويل 12 حالة إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرج من المستشفى عدد 34 حالة، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من الحالات حتى إعداد الخبر.

 

______

 

 

بمشاركة من الهلال الأحمر والشرطة والبلدية وبدعم من "الصحة"

حالات التسمّم تصل إلى 81 حالة بمستشفى تربة .. والطوارئ مستمرة

ارتفعت حالات التسمّم بمستشفى محافظة تربة حتى هذه اللحظة إلى 81 وسط حالة استنفار بالمستشفى؛ شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية؛ منها: الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية، وبدعم من الشؤون الصحية بالطائف.

 

استقبل مستشفى محافظة تربة العام حتى هذه اللحظة 81 حالة تقريباً، والعدد في ازدياد؛ حيث تمّ تحول عدد من المرضى إلى المركز الصحي بالمحافظة لاستيعاب الحالات المتزايدة وتمّ دعم المستشفى بعددٍ من سيارات الإسعاف من المراكز الصحية التابعة للمحافظة وطاقم طبي متخصّص من الشؤون الصحية بالطائف.

 

ووقف على حالات التسمّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة مصطفى بالجون؛ وكذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس؛ وتوافقت هذه الحادثة مع زيارتهما للمحافظة صباح اليوم.

 

________

 

طلب دعم كوادر من مستشفيات الطائف .. ومدير "صحة مكة" يقف على الحالات

حالات التسمّم ترتفع لأكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي بـ "تربة العام"

ارتفع عدد حالات التسمّم التي وصلت الى  مستشفى محافظة تربة العام - جنوبي الطائف، منذ صباح اليوم، إلى أكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي وتمريضي وإداري؛ حيث تعرّضت الحالات للتسمّم نتيجة تناول المصابين وجبة غذائية من مطعم للوجبات السريعة بالمحافظة.

 

ودعمت "صحة الطائف" المستشفى بعدد من الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات التي بدأ استقبالها المستشفى منذ مساء أمس، وتزايدت أعدادها منذ الثامنة صباح اليوم، فيما يتواجد مدير صحة منطقة مكة المكرّمة ومدير صحة الطائف حالياً بالمستشفى للوقوف على الحالات ومتابعة سير تقديم الخدمة الطبية للمصابين.

 

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى حتى اللحظة 66 حالة نتيجة تسمّمها من أحد مطاعم الوجبات السريعة بالمحافظة، فيما يبقى العدد مرشحاً للزيادة.

..................

ارتباك مع تزايد الحالات ومريضان على سرير واحد

طوارئ بمستشفى تربة بسبب تسمّم 45 شخصاً بوجبة

 

 

أعلن مستشفى تربة العام، حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تسمّم 45 حالة بعد تناولهم الطعام بمطعم للوجبات السريعة بمحافظة تربة.

 

واستقبل المستشفى أكثر من 45 حالة تسمّم تسبّبت في إعلان حالة الطوارئ بعد امتلاء أقسام التنويم بالمرضى؛ الأمر الذي جعل المستشفى يلجأ إلى وضع مريضين على سرير واحد بقسم الطوارئ بالمستشفى، ومازال المستشفى حتى هذه الحظة يستقبل عدداً من حالات التسمّم وسط ارتباكٍ وعجزٍ عن توفير الأسرّة الكافية لاستيعاب هذه الحالات.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:49 AM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:12 AM
بينهم أطفال ونساء وتمّ تحويل 12 منهم للرعاية الصحية

ارتفاع عدد حالات التسمّم إلى 115 بمستشفى تربة

A A A
مجموعة من المحررين - تربة
41
51,438

ارتفع عدد حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام حتى هذه اللحظة، إلى 115 حالة تسمّم؛ بينهم أطفال ورجال ونساء؛ تمّ تحويل 12 حالة إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرج من المستشفى عدد 34 حالة، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من الحالات حتى إعداد الخبر.

 

______

 

 

بمشاركة من الهلال الأحمر والشرطة والبلدية وبدعم من "الصحة"

حالات التسمّم تصل إلى 81 حالة بمستشفى تربة .. والطوارئ مستمرة

ارتفعت حالات التسمّم بمستشفى محافظة تربة حتى هذه اللحظة إلى 81 وسط حالة استنفار بالمستشفى؛ شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية؛ منها: الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية، وبدعم من الشؤون الصحية بالطائف.

 

استقبل مستشفى محافظة تربة العام حتى هذه اللحظة 81 حالة تقريباً، والعدد في ازدياد؛ حيث تمّ تحول عدد من المرضى إلى المركز الصحي بالمحافظة لاستيعاب الحالات المتزايدة وتمّ دعم المستشفى بعددٍ من سيارات الإسعاف من المراكز الصحية التابعة للمحافظة وطاقم طبي متخصّص من الشؤون الصحية بالطائف.

 

ووقف على حالات التسمّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة مصطفى بالجون؛ وكذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس؛ وتوافقت هذه الحادثة مع زيارتهما للمحافظة صباح اليوم.

 

________

 

طلب دعم كوادر من مستشفيات الطائف .. ومدير "صحة مكة" يقف على الحالات

حالات التسمّم ترتفع لأكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي بـ "تربة العام"

ارتفع عدد حالات التسمّم التي وصلت الى  مستشفى محافظة تربة العام - جنوبي الطائف، منذ صباح اليوم، إلى أكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي وتمريضي وإداري؛ حيث تعرّضت الحالات للتسمّم نتيجة تناول المصابين وجبة غذائية من مطعم للوجبات السريعة بالمحافظة.

 

ودعمت "صحة الطائف" المستشفى بعدد من الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات التي بدأ استقبالها المستشفى منذ مساء أمس، وتزايدت أعدادها منذ الثامنة صباح اليوم، فيما يتواجد مدير صحة منطقة مكة المكرّمة ومدير صحة الطائف حالياً بالمستشفى للوقوف على الحالات ومتابعة سير تقديم الخدمة الطبية للمصابين.

 

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى حتى اللحظة 66 حالة نتيجة تسمّمها من أحد مطاعم الوجبات السريعة بالمحافظة، فيما يبقى العدد مرشحاً للزيادة.

..................

ارتباك مع تزايد الحالات ومريضان على سرير واحد

طوارئ بمستشفى تربة بسبب تسمّم 45 شخصاً بوجبة

 

 

أعلن مستشفى تربة العام، حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تسمّم 45 حالة بعد تناولهم الطعام بمطعم للوجبات السريعة بمحافظة تربة.

 

واستقبل المستشفى أكثر من 45 حالة تسمّم تسبّبت في إعلان حالة الطوارئ بعد امتلاء أقسام التنويم بالمرضى؛ الأمر الذي جعل المستشفى يلجأ إلى وضع مريضين على سرير واحد بقسم الطوارئ بالمستشفى، ومازال المستشفى حتى هذه الحظة يستقبل عدداً من حالات التسمّم وسط ارتباكٍ وعجزٍ عن توفير الأسرّة الكافية لاستيعاب هذه الحالات.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,164
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,661
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,952
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,852

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة