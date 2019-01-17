ارتفاع عدد حالات التسمّم إلى 115 بمستشفى تربة

بينهم أطفال ونساء وتمّ تحويل 12 منهم للرعاية الصحية

ارتفع عدد حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام حتى هذه اللحظة، إلى 115 حالة تسمّم؛ بينهم أطفال ورجال ونساء؛ تمّ تحويل 12 حالة إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرج من المستشفى عدد 34 حالة، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من الحالات حتى إعداد الخبر.

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بمشاركة من الهلال الأحمر والشرطة والبلدية وبدعم من "الصحة"

حالات التسمّم تصل إلى 81 حالة بمستشفى تربة .. والطوارئ مستمرة

ارتفعت حالات التسمّم بمستشفى محافظة تربة حتى هذه اللحظة إلى 81 وسط حالة استنفار بالمستشفى؛ شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية؛ منها: الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية، وبدعم من الشؤون الصحية بالطائف.

استقبل مستشفى محافظة تربة العام حتى هذه اللحظة 81 حالة تقريباً، والعدد في ازدياد؛ حيث تمّ تحول عدد من المرضى إلى المركز الصحي بالمحافظة لاستيعاب الحالات المتزايدة وتمّ دعم المستشفى بعددٍ من سيارات الإسعاف من المراكز الصحية التابعة للمحافظة وطاقم طبي متخصّص من الشؤون الصحية بالطائف.

ووقف على حالات التسمّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة مصطفى بالجون؛ وكذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس؛ وتوافقت هذه الحادثة مع زيارتهما للمحافظة صباح اليوم.

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طلب دعم كوادر من مستشفيات الطائف .. ومدير "صحة مكة" يقف على الحالات

حالات التسمّم ترتفع لأكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي بـ "تربة العام"

ارتفع عدد حالات التسمّم التي وصلت الى مستشفى محافظة تربة العام - جنوبي الطائف، منذ صباح اليوم، إلى أكثر من ٦٠ حالة وسط استنفار طبي وتمريضي وإداري؛ حيث تعرّضت الحالات للتسمّم نتيجة تناول المصابين وجبة غذائية من مطعم للوجبات السريعة بالمحافظة.

ودعمت "صحة الطائف" المستشفى بعدد من الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات التي بدأ استقبالها المستشفى منذ مساء أمس، وتزايدت أعدادها منذ الثامنة صباح اليوم، فيما يتواجد مدير صحة منطقة مكة المكرّمة ومدير صحة الطائف حالياً بالمستشفى للوقوف على الحالات ومتابعة سير تقديم الخدمة الطبية للمصابين.

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى حتى اللحظة 66 حالة نتيجة تسمّمها من أحد مطاعم الوجبات السريعة بالمحافظة، فيما يبقى العدد مرشحاً للزيادة.

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ارتباك مع تزايد الحالات ومريضان على سرير واحد

طوارئ بمستشفى تربة بسبب تسمّم 45 شخصاً بوجبة

أعلن مستشفى تربة العام، حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تسمّم 45 حالة بعد تناولهم الطعام بمطعم للوجبات السريعة بمحافظة تربة.

واستقبل المستشفى أكثر من 45 حالة تسمّم تسبّبت في إعلان حالة الطوارئ بعد امتلاء أقسام التنويم بالمرضى؛ الأمر الذي جعل المستشفى يلجأ إلى وضع مريضين على سرير واحد بقسم الطوارئ بالمستشفى، ومازال المستشفى حتى هذه الحظة يستقبل عدداً من حالات التسمّم وسط ارتباكٍ وعجزٍ عن توفير الأسرّة الكافية لاستيعاب هذه الحالات.