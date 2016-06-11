أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش. تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال. وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص. من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.

ظهران الجنوب .. ملاحقة أمنية لمهرِّب سعودي تنتهي بانقلاب مركبته وضبط 20 كيلو حشيش سعود الدعجاني سبق 2017-06-09 أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش.



تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال.



وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص.



من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 01:37 PM

ظهران الجنوب .. ملاحقة أمنية لمهرِّب سعودي تنتهي بانقلاب مركبته وضبط 20 كيلو حشيش محاولة أحبطها مجاهدو الفرقة الأولى بعد رفضه الاستيقاف عند نقطة تفتيش





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أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش.



تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال.



وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص.



من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.

