النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظهران الجنوب .. ملاحقة أمنية لمهرِّب سعودي تنتهي بانقلاب مركبته وضبط 20 كيلو حشيش

محاولة أحبطها مجاهدو الفرقة الأولى بعد رفضه الاستيقاف عند نقطة تفتيش

أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال.

وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ظهران الجنوب .. ملاحقة أمنية لمهرِّب سعودي تنتهي بانقلاب مركبته وضبط 20 كيلو حشيش
سبق

أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال.

وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
01:37 PM

ظهران الجنوب .. ملاحقة أمنية لمهرِّب سعودي تنتهي بانقلاب مركبته وضبط 20 كيلو حشيش

محاولة أحبطها مجاهدو الفرقة الأولى بعد رفضه الاستيقاف عند نقطة تفتيش

A A A
سعود الدعجاني - عسير
19
39,116

أحبط مجاهدو الفرقة الأولى بظهران الجنوب، مساء أمس، تهريب (20) كيلو حشيش؛ ذلك بعد محاولة لاستيقاف مركبة عند نقطة تفتيش؛ حيث رفض قائدها وهو - سعودي الجنسية - ولاذ بالفِرار من الدوريات، وفي أثناء الملاحقة والمتابعة تعرَّض للانقلاب في أحد المنحنيات مرات عدة ونجا من الحادثة، وفي أثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها 20 كيلو حشيش.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح؛ بأنه في مساء أمس الخميس، قدمت سيارة من نوع "جيب بكب" موديل 2016، إلى نقطة الضبط الأمني بشني، وعند استيقافها لغرض التفتيش رفض قائدها الوقوف ولاذ بالهرب؛ حيث تمت متابعته من قِبل دوريات المجاهدين على طريق الفرشة باتجاه الشمال.

وأضاف: "ومع أحد المنحنيات الخطيرة انقلبت المركبة مرات عدة بسبب السرعة الزائدة، ونجا قائدها وهو سعودي الجنسية، وعند تفتيش المركبة عُثر بداخلها على (20) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها إلى جهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة عسير، محمد بن سعد بن شفلوت؛ شكره وتقديره للفرقة القابضة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود، مؤكداً أن كل ما يتم ضبطه، بفضل الله، ثم بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة عسير ونائبه ومدير عام المجاهدين، الدكتور عبدالله السويد.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,771
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,676
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة