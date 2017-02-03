عاملون في القطاع الخاص يرحبون بقرار "الغفيص" ويطالبون بتعديل بند الـ77

نادوا عبر "سبق" بتوظيف مديري الموارد البشرية بالمنشآت والشركات والقطاع الخاص

في الوقت الذي رحب الشباب العاملون بالقطاع الخاص بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص الذي صدر الاثنين الماضي، والذي يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار، فإنهم طالبوا بتعديل بعض البنود مثل بند 77، وإصدار قرارات لتقوية جهاز إدارة التفتيش والمراقبة في الوزارة بالعمل الجدي مثل وزارة التجارة، وأعربوا عن أمنياتهم بإتاحة الفرصة لهم لمقابلة الوزير وطرح الأفكار والاقتراحات التي تصب في المصلحة العامة.

وفي هذا الصدد بث مجموعة من الشباب معاناتهم عبر "سبق" بخصوص تعسف القطاع الخاص ضدهم، وقال أحد الشباب -فضل عدم ذكر اسمه-: حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في الابتعاث بمعدل جيد جدًا وأتحدث اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز لكني لم أجد ترحيبًا من مدير مستشفى الملك فيصل جنوب المملكة، فيما جامعة جازان وجامعة الملك خالد تحتاجان وساطة لقبولي فيهما، وقدمت شكوى إلى نزاهة بقضية فساد لكنها حُفظت.. عمري 37 سنة وخدماتي صفر في الدولة بسبب الفساد الإداري الحاصل.

من جهة أخرى قال الشاب (ط . ع): أنا مسؤول عن إخواني بعد وفاة والدي رحمهما الله وبعد أن حصلت على البكالوريوس من بريطانيا بمرتبة الشرف وماجستير بتقدير ممتاز تقدمت لشركة "ملاذ للتأمين" وعملت فيها لمدة 11 شهرًا وبعدها قرر مديرها الجديد "سعودي الجنسية" الاستغناء عني وتغييري بآخر يعرفه.

وأضاف : تقدمت على وظيفة أكاديمية واجتزت كل الاختبارات ونجحت في المسابقة بعد ذلك طلبوا مني أن أكون متعاونًا لمدة سنة مع الكلية على الرغم من أنها كانت مزدحمة بالعاملين الأجانب، وبعد سنة طلبت مني الكلية التقديم من جديد، وعلى الرغم من ذلك توظف أمام عيني شخصان بالوساطة ورقمي ذهب لتوظيف شخص تقديره مقبول.

وتابع: اضطررت إلى التقديم في شركات أخرى بشهاداتي الأقل، مؤكدًا أنه يعاني الآن ضغوطات نفسية واجتماعية تدفعه للانطواء ولا يوجد لديه دخل مادي، وتم فصله استنادًا إلى المادة 74.

بعد ذلك تحدث المهندس نايف جزاع العنزي -مبتعث حاصل على الماجستير إدارة هندسة- قائلاً: بعد أن أمضي 6 سنوات في بريطانيا وبدأت رحلة مضنية من البحث عن عمل في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي دون فائدة، وأخيرًا وجدت عملاً في مكتب استشاري هندسي متعاقد مع جهة حكومية، بدرجة البكالوريوس وبعد مضي سنة ونصف السنة من العمل معهم بلغوني بالاستغناء عن العمل بحجة التقشف على الرغم من أن العقد كان لمدة 3 سنوات ورفضت التوقيع على إخلاء الطرف وقدمت على مكتب العمل وبعد مضي 3 جلسات خلال شهرين لا نعلم مصيرنا.

ولفت إلى أنه وضع فصله والبطالة ينعكس بشكل سلبي على حياته الاجتماعية والأسرية والنفسية.

من جهة أخرى قال لـ "سبق" عبدالله محمد العواجي -حاصل على بكالوريوس أحياء دقيقة من جامعة الملك سعود-: كنت أعمل مراقب بيئة مسؤولاً عن الدراسات البيئية عن 23 محافظة بإحدى الجهات الحكومية بالرياض وعملت على عدة عقود بها وخلال سنتين ونصف السنة وأنجزنا 23 دراسة، مشيرًا إلى أنه كان يقوم باستخدام سيارته الخاصة في جولات عمله لكون جهة عمله لم تقم بتوفير سيارة له وقطعت مئات الكيلومترات ومسافات طويلة خلال سنة كاملة ولم يكن يستلم انتدابًا أو بدل نقل.

وأضاف: بعد أن نسجت لي الإدارة الأحلام والطموحات ووعدوني باستلام وظيفة أفضل فوجئت بطلب الاستغناء عني، وعندها صدمت وقلت لهم: لدي عمل وتحت إدارتي 3 مكاتب.. الفصل شخصي وليس موضوعيًا على الرغم من أنني كنت منتجًا وليس لدي غياب أو تأخير وتقييم 100‎% .

وأوضح المحامي والقانوني نايف السبيعي لـ"سبق" بدوره أنه في حال الفصل التعسفي يحق للموظف رفع دعوى في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل حيث يتم الفصل فيها بناء على المادة 77 ؛ التي تنص على تعويض الموظف على الفترة المتبقية من عقده إذا كان محددًا بفترة معينة ، وأما إذا كان العقد غير محدد المدة فيتم تعويض الموظف 15 يومًا عن كل سنة أمضاها في الشركة.

وطالب علي الودعاني مسؤول الموارد البشرية والعلاقات العامة في مشروع قطار الرياض بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف مديري الموارد البشرية في المنشآت والشركات والقطاع الخاص وأن تكون الوزارة على اتصال مباشر بهم، وأن تمنحهم استقلالية وصلاحيات سلطات أكبر لحماية التوطين والسعودة في القطاع الخاص.

وأيده في ذلك تركي الدوسري مشرف موارد بشرية وإدارية ومستشار الطلاب المبتعثين في بريطانيا، مشيرًا إلى أن من الخطأ صياغة العقود باللغة الإنجليزية فقط وينبغي أن تكون أيضًا باللغة العربية، وأقترح في هذا الصدد بأن يتم عقد لقاء بين الشباب المتضررين مع وزير العمل الدكتور علي الغفيص لشرح معاناتهم وطرح رؤاهم.

من جهة أخرى طالبت نجلاء الهاجري -مسؤولة موارد بشرية- بتدارك الخطأ الشائع بخصوص توظيف الفتيات ما دون سن 25 وبالأخص خريجات الثانوية لكونهن مراهقات وغير ناضجات على حد وصفها، داعية إلى تدريبهن وتطويرهن قبل الانخراط في العمل ووضع بيئة نسائية مستقلة عن الرجال ويتم تدريبهم على العمل في أقسام نسائية في معاهد متخصصة من قِبل التوظيف وبعدها تتدرج في مكان غير مختلط.

ودعت الهاجري من خلال حديثها لـ"سبق" إلى إلغاء الوظائف التسويقية الميدانية النسائية لكونها غير ملائمة وتتسبب في مشاكل اجتماعية وقد تؤدي إلى الابتزاز وقالت: يفضّل أن ترشح المرأة العاملة في الأماكن الخاصة النسائية الملائمة (كـالمعاهد، المدارس ، الجامعات ، المشاغل ، البنوك ، الجمعيات الخيرية ، مكاتب العمل ، صندوق الموارد البشرية).

وأشارت إلى أن أغلب القطاعات الخاصة لا تلتزم بقوانين العمل والعمال والتنمية الاجتماعية، وقالت: نرجو من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النظر بكل شفافية إلى بعض القرارات السابقة وأن تعيد النظر فيها وتقوى الرقابة.