النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالله بن مساعد": أرسلنا أحد منسوبي الهيئة لتحذير الأهلي والشباب من الخروح عن النص أثناء المباراة

نفى ما يتردد عن صحة تقدم الشباب بشكوى ضد "العويس"

أكد "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عدم تقدم نادي الشباب بشكوى عقب توقيع حارسه "محمد العويس" للأهلي حتى الآن.

 

وكان الشباب قد أصدر بيانًا أمس الأول يطالب فيه بمعاقبة الأهلي؛ كونه تفاوض مع حارسه قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، حسب تأكيداته، وذلك قبل أن يوقع "العويس" رسميًّا للأهلي أمس خلال أول يوم من الفترة الحرة في عقده مع الشباب.

 

ونقلت إذاعة "يو إف إم" عن "الأمير عبدالله بن مساعد" قوله: "لم تصلنا شكوى من إدارة الشباب حول قضية انتقال الحارس "محمد العويس" للأهلي، ونحن في الهيئة لا علاقة لنا بهذه القضية؛ لأنها من اختصاص اتحاد الكرة، وهو المخول للبت فيها".

 

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة أن أحد منسوبي الهيئة تواصل مع إدارتَي الأهلي والشباب وطلب منهما ضبط النفس في المباراة التي ستجمعهما غدًا الجمعة في الجولة الـ16 من دوري جميل.

عبدالله بن مساعد محمد العويس الأهلي الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"عبدالله بن مساعد": أرسلنا أحد منسوبي الهيئة لتحذير الأهلي والشباب من الخروح عن النص أثناء المباراة
سبق

أكد "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عدم تقدم نادي الشباب بشكوى عقب توقيع حارسه "محمد العويس" للأهلي حتى الآن.

 

وكان الشباب قد أصدر بيانًا أمس الأول يطالب فيه بمعاقبة الأهلي؛ كونه تفاوض مع حارسه قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، حسب تأكيداته، وذلك قبل أن يوقع "العويس" رسميًّا للأهلي أمس خلال أول يوم من الفترة الحرة في عقده مع الشباب.

 

ونقلت إذاعة "يو إف إم" عن "الأمير عبدالله بن مساعد" قوله: "لم تصلنا شكوى من إدارة الشباب حول قضية انتقال الحارس "محمد العويس" للأهلي، ونحن في الهيئة لا علاقة لنا بهذه القضية؛ لأنها من اختصاص اتحاد الكرة، وهو المخول للبت فيها".

 

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة أن أحد منسوبي الهيئة تواصل مع إدارتَي الأهلي والشباب وطلب منهما ضبط النفس في المباراة التي ستجمعهما غدًا الجمعة في الجولة الـ16 من دوري جميل.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
06:53 PM
نفى ما يتردد عن صحة تقدم الشباب بشكوى ضد "العويس"

"عبدالله بن مساعد": أرسلنا أحد منسوبي الهيئة لتحذير الأهلي والشباب من الخروح عن النص أثناء المباراة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
30,256

أكد "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عدم تقدم نادي الشباب بشكوى عقب توقيع حارسه "محمد العويس" للأهلي حتى الآن.

 

وكان الشباب قد أصدر بيانًا أمس الأول يطالب فيه بمعاقبة الأهلي؛ كونه تفاوض مع حارسه قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، حسب تأكيداته، وذلك قبل أن يوقع "العويس" رسميًّا للأهلي أمس خلال أول يوم من الفترة الحرة في عقده مع الشباب.

 

ونقلت إذاعة "يو إف إم" عن "الأمير عبدالله بن مساعد" قوله: "لم تصلنا شكوى من إدارة الشباب حول قضية انتقال الحارس "محمد العويس" للأهلي، ونحن في الهيئة لا علاقة لنا بهذه القضية؛ لأنها من اختصاص اتحاد الكرة، وهو المخول للبت فيها".

 

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة أن أحد منسوبي الهيئة تواصل مع إدارتَي الأهلي والشباب وطلب منهما ضبط النفس في المباراة التي ستجمعهما غدًا الجمعة في الجولة الـ16 من دوري جميل.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,914
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,014
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة