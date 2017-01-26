"عبدالله بن مساعد": أرسلنا أحد منسوبي الهيئة لتحذير الأهلي والشباب من الخروح عن النص أثناء المباراة

نفى ما يتردد عن صحة تقدم الشباب بشكوى ضد "العويس"

أكد "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عدم تقدم نادي الشباب بشكوى عقب توقيع حارسه "محمد العويس" للأهلي حتى الآن.

وكان الشباب قد أصدر بيانًا أمس الأول يطالب فيه بمعاقبة الأهلي؛ كونه تفاوض مع حارسه قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، حسب تأكيداته، وذلك قبل أن يوقع "العويس" رسميًّا للأهلي أمس خلال أول يوم من الفترة الحرة في عقده مع الشباب.

ونقلت إذاعة "يو إف إم" عن "الأمير عبدالله بن مساعد" قوله: "لم تصلنا شكوى من إدارة الشباب حول قضية انتقال الحارس "محمد العويس" للأهلي، ونحن في الهيئة لا علاقة لنا بهذه القضية؛ لأنها من اختصاص اتحاد الكرة، وهو المخول للبت فيها".

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة أن أحد منسوبي الهيئة تواصل مع إدارتَي الأهلي والشباب وطلب منهما ضبط النفس في المباراة التي ستجمعهما غدًا الجمعة في الجولة الـ16 من دوري جميل.