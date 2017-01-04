"عبدالله بن مساعد" للمشككين بأصوات اللجنة الأولمبية في الانتخابات: "فيفا" بيننا وبينكم

بعد استقباله رئيس وأعضاء اتحاد القدم الجديد

اجتمع "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة في مكتبه اليوم بالدكتور "عادل عزت" رئيس اتحاد كرة القدم السعودي الجديد وأعضاء مجلس إدارته.

وطلب "الأمير عبدالله بن مساعد" من اتحاد الكرة الجديد التركيزَ في الفترة المقبلة على تقديم عملٍ مميزٍ وزيادة إيرادات اتحاد الكرة والأندية، وأوصاهم بمخافة الله ووضع جميع الأندية في ميزان العدل، وخاصة أن فترة عملهم أربع سنوات. وقال بعد نهاية الاجتماع: "يجب أن تخرج جميع الأندية وهي راضية عن عملهم، سواء الأندية التي صوتت لهم والأندية التي لم تصوت لهم".

وأضاف: شددت عليهم في الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمنتخب السعودي وتطبيق خطة 2022، وأن يكون التحكيم نزيهًا ويتطور بشكلٍ أكبر. مؤكدًا أن الهيئة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الكرة الجديد.

وعمن يتحدث عن أصوات اللجنة الأولمبية التي حجبت، ومن شكك في نظاميتها قال: "حجب الأصوات خلال العملية الانتخابية جاء وفق الأنظمة الدولية القانونية، وبعد الاطلاع على برامج المرشحين الأربعة، وسبق أن تم إخبار الأخ "سلمان المالك" بتوجه اللجنة لحجب الأصوات".

وتابع: أحترم مَنْ شكَّك بأصوات اللجنة، ولكن هذا موضوع واضح جدًّا وسبق أنني أخبرت أننا أخذنا موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الأصوات، وهذا الأمر ليس سرًّا، وموجود في النظام الأساسي لاتحاد القدم، وهناك طريقة سهلة لمن يريد أن يتأكد ولديه شكوك عليه أن يدخل موقع الاتحاد السعودي ويشاهد المطبوع ويذهب لزيورخ ويجعل الاتحاد الدولي يشاهد النظام أو يأخذ بيان اللجنة الأولمبية بحجب الأصوات قبل الانتخابات أو يأخذ اليوتيوب لحديثنا هذا ويراسلهم، وإذا كان حديثنا غير صحيح نحن مستعدون بتحمل نفقات رحلته لزيورخ، ونتمنى من الشخص إلى أن يقوم بهذه الخطوة أن يكف عن الحديث الذي لا يعلم عنه.

وختم رئيس الهيئة تصريحه بالقول: "نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الذي عمل وفق إمكانياته، وكانت تجربة أولى ونظام الاتحاد لم يساعده بشكل كبير والاتحاد الجديد عدده 11 عضوًا، والاتحاد السابق 19 عضوًا ولم يختَرْهم رئيس الاتحاد فيكون صعب التفاهم داخل الاتحاد، و"أحمد عيد" قدم الكثير كلاعب وكإداري وكرئيس الاتحاد، وبالرغم أن الاتحاد الماضي لم ينل الرضىا من الجميع، إلا أن "أحمد عيد" يستحق التكريم على ما قدمه طوال مسيرته الكروية".