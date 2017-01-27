عدسة "سبق" ترصد شجاعة السهلاوي

رغم الخسارة من القادسية

رصدت عدسة الزميل علي الحاجي المصور في صحيفة " سبق " شجاعة لاعب النصر وهدافه الأول محمد السهلاوي، الذي تقدم للذود عن مرمى فريقه بعد تعرض حارس الفريق حسين شيعان عند الدقيقة 60 من لقاء النصر والقادسية أمس (3-2 للقادسية) واستنفاد التغييرات النصراوية، فبعد أن سجل السهلاوي هدفاً سينمائياً كواحد من أجمل أهداف الموسم، ارتدى السهلاوي قفازات الحراسة واستبدل قميصه برقم واحد للذود عن مرمى فريقه خلال أكثر من 40 دقيقة مع الوقت بدل الضائع، ولم يستطع (بنوقادس) هز شباك السهلاوي، بل تصدى لأكثر من تسديدة ببراعة.

البعض علق قائلاً: "السهلاوي مشروع حارس بعد اعتزاله كمهاجم"؛ نظراً لأن حراس المرمى أكثر عمراً في الملاعب.