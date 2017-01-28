"عرس الصحراء" يوجه بوصلة زوار القصيم لـ"ربيع بريدة"

يقدم 10جوائز يومية قيمة وفعاليات متنوعة للزوار

لفتت الصور المتداولة لمهرجان "ربيع بريدة ٣٨" أنظار الأسر الباحثة عن أماكن الترفيه خلال فترة الإجازة، حيث تستقبل أروقة المهرجان مئات الأسر يومياً من خارج المنطقة وداخلها، لقضاء يوم ممتع بين الفعاليات المتنوعة، الموجهة لكافة أفراد الأسرة.

يُشار إلى أن الموقع مزوّد بكافة الخدمات وألعاب الترفيه الشعبيّة والحديثة، وعروض الطيران، والخيل، والمطاعم التي تم دعمها هذا العام بمطاعم العربات المتنقلة "food truck"، كما تم مضاعفة الأماكن المخصصة لجلسات الأسر المتنوعة الخاصة، والمفتوحة، بعد الإقبال الهائل والمتزايد على المهرجان كل عام.

ويبدو المهرجان للقادم إليه بأنواره المتلألئة كعُرس وسط الصحراء حيث استوحى تصميم الموقع الطراز النجدي القديم، تطوقه الأنوار كعقد لؤلؤ.