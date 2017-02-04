عزت يجتمع بالجهازَيْن الإداري والفني للمنتخب الأول

للوقوف على آخر الاستعدادات للجولتَيْن القادمتَيْن

عقد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل محمد عزت اجتماعًا بالجهازَيْن الإداري والفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ للوقوف على آخر الاستعدادات للجولتَيْن القادمتَيْن اللتين تنتظران الأخضر في شهر مارس القادم أمام منتخبَيْ تايلاند والعراق، والوقوف على احتياجات الأخضر في الفترة القادمة من أجل أن يكون في كامل جاهزيته.