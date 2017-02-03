النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسيري: حان الوقت ليتغير سلوك إيران ووقف تدخلاتها في الدول المجاورة

قال: كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش

قال مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، بأن  الوقت قد حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة" داعياً في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى “إستراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران، بما يضمن تغيير سلوكها بالمنطقة.
 
وأضاف اللواء عسيري في حوار مع شبكة بي بي سي، اليوم إنه يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.

 
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، أكد عسيري بأن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش.
 
وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال العسيري إن "تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير في المقابل تنفي إيران تدخلها في شؤون الدول العربية، وتقول إن أي تحرك لها في المنطقة لا يكون إلا بطلب من حكومات تلك الدول على حد زعمها !!.
 
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تحدى في تغريدة دولاً لم يسمها بقوله: "لن نستخدم القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ودعونا نرى إذا كان بإمكان أي من الجهات التي تشتكي أن تقوم بذات الشيء".
 
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 12 كياناً و13 شخصاً، على خلفية “دعم الإرهاب”.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسيري: حان الوقت ليتغير سلوك إيران ووقف تدخلاتها في الدول المجاورة
سبق

قال مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، بأن  الوقت قد حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة" داعياً في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى “إستراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران، بما يضمن تغيير سلوكها بالمنطقة.
 
وأضاف اللواء عسيري في حوار مع شبكة بي بي سي، اليوم إنه يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.

 
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، أكد عسيري بأن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش.
 
وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال العسيري إن "تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير في المقابل تنفي إيران تدخلها في شؤون الدول العربية، وتقول إن أي تحرك لها في المنطقة لا يكون إلا بطلب من حكومات تلك الدول على حد زعمها !!.
 
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تحدى في تغريدة دولاً لم يسمها بقوله: "لن نستخدم القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ودعونا نرى إذا كان بإمكان أي من الجهات التي تشتكي أن تقوم بذات الشيء".
 
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 12 كياناً و13 شخصاً، على خلفية “دعم الإرهاب”.
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:30 PM
قال: كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش

عسيري: حان الوقت ليتغير سلوك إيران ووقف تدخلاتها في الدول المجاورة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
34
41,563

قال مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، بأن  الوقت قد حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة" داعياً في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى “إستراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران، بما يضمن تغيير سلوكها بالمنطقة.
 
وأضاف اللواء عسيري في حوار مع شبكة بي بي سي، اليوم إنه يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.

 
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، أكد عسيري بأن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش.
 
وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال العسيري إن "تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير في المقابل تنفي إيران تدخلها في شؤون الدول العربية، وتقول إن أي تحرك لها في المنطقة لا يكون إلا بطلب من حكومات تلك الدول على حد زعمها !!.
 
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تحدى في تغريدة دولاً لم يسمها بقوله: "لن نستخدم القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ودعونا نرى إذا كان بإمكان أي من الجهات التي تشتكي أن تقوم بذات الشيء".
 
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 12 كياناً و13 شخصاً، على خلفية “دعم الإرهاب”.
 

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة