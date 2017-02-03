عسيري: حان الوقت ليتغير سلوك إيران ووقف تدخلاتها في الدول المجاورة

قال: كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش

قال مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، بأن الوقت قد حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة" داعياً في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى “إستراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران، بما يضمن تغيير سلوكها بالمنطقة.



وأضاف اللواء عسيري في حوار مع شبكة بي بي سي، اليوم إنه يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.



ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، أكد عسيري بأن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش.



وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال العسيري إن "تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير في المقابل تنفي إيران تدخلها في شؤون الدول العربية، وتقول إن أي تحرك لها في المنطقة لا يكون إلا بطلب من حكومات تلك الدول على حد زعمها !!.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تحدى في تغريدة دولاً لم يسمها بقوله: "لن نستخدم القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ودعونا نرى إذا كان بإمكان أي من الجهات التي تشتكي أن تقوم بذات الشيء".



جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 12 كياناً و13 شخصاً، على خلفية “دعم الإرهاب”.

