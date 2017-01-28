رُزق الرئيس رقباء حسن يحيى آل فرحان عسيري من منسوبي قيادة قوة جازان بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "أمير".
"عسيري" يرزق بـ "أمير"
رُزق الرئيس رقباء حسن يحيى آل فرحان عسيري من منسوبي قيادة قوة جازان بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "أمير".
اعلان
"عسيري" يرزق بـ "أمير"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-28
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
11:46 PM
"عسيري" يرزق بـ "أمير"
رُزق الرئيس رقباء حسن يحيى آل فرحان عسيري من منسوبي قيادة قوة جازان بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "أمير".
شارك برأيك
كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:
اعلان
26 مليار دولار
29 يناير
1,510
84 مليونًا
27 يناير
3,898
100 ألف دولار
26 يناير
3,046
14.2 تريليون دولار
23 يناير
10,402
جارية
25
يناير
مهرجان الحنيني الأول
تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير
مهرجان الزيتون العاشر
تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير
مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني
تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير
مهرجان الصحراء الدولي
تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير
مهرجان ربيع جدة
تنتهي 04 فبراير
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون
أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت
حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة
جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!
محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!
ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟
يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟
صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف
أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة
برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة
عبدالرحمن المرشد