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25 عضواً بـ"هيئة الطائف" يتعرفون على "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"

ضِمن البرامج التدريبية لفرع مكة لتطوير العمل الميداني والإداري لمنسوبيه

أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"، شارك فيها (٢٥) عضواً ميدانياً.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بدأ تنفيذَ برامج تدريبية لكافة منسوبي الفرع بالمنطقة مع مطلع العام الهجري ١٤٣٩هـ وفق خطة التدريب المعتمدة من الرئاسة.

يشار إلى الرئاسة تهدف من تنفيذ هذه البرامج إلى تطوير العمل الميداني والإداري لمنسوبي الرئاسة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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25 عضواً بـ"هيئة الطائف" يتعرفون على "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"
سبق

أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"، شارك فيها (٢٥) عضواً ميدانياً.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بدأ تنفيذَ برامج تدريبية لكافة منسوبي الفرع بالمنطقة مع مطلع العام الهجري ١٤٣٩هـ وفق خطة التدريب المعتمدة من الرئاسة.

يشار إلى الرئاسة تهدف من تنفيذ هذه البرامج إلى تطوير العمل الميداني والإداري لمنسوبي الرئاسة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:25 AM

25 عضواً بـ"هيئة الطائف" يتعرفون على "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"

ضِمن البرامج التدريبية لفرع مكة لتطوير العمل الميداني والإداري لمنسوبيه

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فهد العتيبي - الطائف
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أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التعامل مع قضايا المسكرات"، شارك فيها (٢٥) عضواً ميدانياً.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بدأ تنفيذَ برامج تدريبية لكافة منسوبي الفرع بالمنطقة مع مطلع العام الهجري ١٤٣٩هـ وفق خطة التدريب المعتمدة من الرئاسة.

يشار إلى الرئاسة تهدف من تنفيذ هذه البرامج إلى تطوير العمل الميداني والإداري لمنسوبي الرئاسة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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