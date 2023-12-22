عضو بالشورى يطالب بتحسين مخرجات المعاهد الأهلية

أكد ضرورة تفعيل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن رفود السفياني، خلال جلسة المجلس العادية، اليوم الأربعاء 22 ربيع الأول 1438 هـ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن يكون لها دور يبرز جهودها في الوقوف أمام مؤسسات التدريب الأهلي التي تروج لدورات لا علاقة لها بالتدريب المهني والتقني، ولا تخدم المواطنين، بل هي أقرب إلى استنزاف أموالهم وأوقاتهم.

كما دعا إلى ضرورة ضبط ما يقدم في معاهد التدريب خاصة بعد تسلل بعض أصحاب الشهادات الوهمية إلى هذه المعاهد.

وذكر عضو مجلس الشورى "الدكتور السفياني" في مداخلته قائلاً: المؤسسة أوردت في تقريرها بياناً بأعداد الخريجين الذين التحقوا بوظائف في القطاعين الخاص والعام وأغفلت جانب مدى رضا هذه المؤسسات عن مستويات أداء الخريجين وملاءمتهم لسوق العمل، وذلك من أجل تطوير وتحسين المخرجات التعليمية والتدريبية لاحقاً.



الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشرف على هذه المعاهد وتعتمد شهاداتها.