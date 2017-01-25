النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عضو شورى يطالب بتعيين كوادر نسائية متخصصة بـ"هيئة التحقيق والادعاء"

​أكد أن التقرير السنوي لها لم يوضح عدد الوظائف الشاغرة ونسبة السعودة

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، مشدداً على أنه يجب أن يعطى هذا الجانب أهمية، وأوضح أن الهيئة حتماً تحتاج لخريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق تقبل فيها طالبات، بالإضافة لأقسام الدراسات الإسلامية.
 
وأبدى الدكتور عبدالله حمود الحربي استغرابه مما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي ١٤٣٦ هـ - ١٤٣٧ هـ، مبيناً أنه في بند الشؤون المالية والإدارية، لم يوضح التقرير عدد الوظائف المعتمدة والشاغرة ونسبة السعودة مع أنه ورد في بند الصعوبات والمقترحات مطالبة الهيئة بدعمها بالكوادر البشرية، متسائلاً "فكيف يمكن دعمها دون توضيح لطبيعة الدعم ودون توضيح للوظائف المعتمدة والشاغرة".
 
وأشار الدكتور "الحربي" إلى أنه في نفس البند السابق والمعنون بـ"الشؤون المالية" لم يُذكر في التقرير أي معلومات عن الاعتمادات والمصروفات المالية حسب أبواب الميزانية، إضافة إلى أنه في بند "المباني والتجهيزات"، المباني المملوكة للهيئة أربعة فقط والمستأجرة ١٠٣، ومن المعلوم أن المباني المستأجرة ليست على المستوى المطلوب، والتي تتناسب مع أعمال الهيئة ناهيك عن الإيجارات المرتفعة.
 
وأضاف بأنه في مداخلة سابقة له على تقرير الهيئة حول المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير، وعلى الأخص في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، مازالت هذه المعلومات وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة، بل إنها مضللة، فهي لم تأخذ عدد السكان في الحسبان، لذا هذه المعلومات تحتاج إلى تحليل نوعي حتى تُبنى عليها توصيات مناسبة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
 
وأبان قائلاً: " يلاحظ كذلك من الإحصائيات أن هناك ارتفاعاً في عدد القضايا في عام ١٤٣٦-١٤٣٧هـ عن الأعوام السابقة، وهذا ما يدعو إلى إجراء دراسات للتعرف على أسباب هذه القضايا، لذا آمل من اللجنة التأكيد على توصية أوصى بها المجلس عام ١٤٣١هـ، نصها "بأن تتضمن تقارير الهيئة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات "".
 
وأضاف: " في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال: ما مصير هذه الحالات المبحوثة، لم يوضح لنا التقرير وضع هذه الحالات، هل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يُفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقوفين؟ فالحقيقة أن المعلومات التي في هذا الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟".
 
وطالب عضو مجلس الشورى، الدكتور الحربي، بأن تقدم الهيئة في تقاريرها المقبلة إجابة شافية لكل هذه التساؤلات، وفي ضوئها توضع توصيات تعالج هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عضو شورى يطالب بتعيين كوادر نسائية متخصصة بـ"هيئة التحقيق والادعاء"
سبق

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، مشدداً على أنه يجب أن يعطى هذا الجانب أهمية، وأوضح أن الهيئة حتماً تحتاج لخريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق تقبل فيها طالبات، بالإضافة لأقسام الدراسات الإسلامية.
 
وأبدى الدكتور عبدالله حمود الحربي استغرابه مما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي ١٤٣٦ هـ - ١٤٣٧ هـ، مبيناً أنه في بند الشؤون المالية والإدارية، لم يوضح التقرير عدد الوظائف المعتمدة والشاغرة ونسبة السعودة مع أنه ورد في بند الصعوبات والمقترحات مطالبة الهيئة بدعمها بالكوادر البشرية، متسائلاً "فكيف يمكن دعمها دون توضيح لطبيعة الدعم ودون توضيح للوظائف المعتمدة والشاغرة".
 
وأشار الدكتور "الحربي" إلى أنه في نفس البند السابق والمعنون بـ"الشؤون المالية" لم يُذكر في التقرير أي معلومات عن الاعتمادات والمصروفات المالية حسب أبواب الميزانية، إضافة إلى أنه في بند "المباني والتجهيزات"، المباني المملوكة للهيئة أربعة فقط والمستأجرة ١٠٣، ومن المعلوم أن المباني المستأجرة ليست على المستوى المطلوب، والتي تتناسب مع أعمال الهيئة ناهيك عن الإيجارات المرتفعة.
 
وأضاف بأنه في مداخلة سابقة له على تقرير الهيئة حول المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير، وعلى الأخص في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، مازالت هذه المعلومات وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة، بل إنها مضللة، فهي لم تأخذ عدد السكان في الحسبان، لذا هذه المعلومات تحتاج إلى تحليل نوعي حتى تُبنى عليها توصيات مناسبة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
 
وأبان قائلاً: " يلاحظ كذلك من الإحصائيات أن هناك ارتفاعاً في عدد القضايا في عام ١٤٣٦-١٤٣٧هـ عن الأعوام السابقة، وهذا ما يدعو إلى إجراء دراسات للتعرف على أسباب هذه القضايا، لذا آمل من اللجنة التأكيد على توصية أوصى بها المجلس عام ١٤٣١هـ، نصها "بأن تتضمن تقارير الهيئة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات "".
 
وأضاف: " في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال: ما مصير هذه الحالات المبحوثة، لم يوضح لنا التقرير وضع هذه الحالات، هل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يُفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقوفين؟ فالحقيقة أن المعلومات التي في هذا الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟".
 
وطالب عضو مجلس الشورى، الدكتور الحربي، بأن تقدم الهيئة في تقاريرها المقبلة إجابة شافية لكل هذه التساؤلات، وفي ضوئها توضع توصيات تعالج هذه الحالات.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
09:43 PM
​أكد أن التقرير السنوي لها لم يوضح عدد الوظائف الشاغرة ونسبة السعودة

عضو شورى يطالب بتعيين كوادر نسائية متخصصة بـ"هيئة التحقيق والادعاء"

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
18
5,771

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، مشدداً على أنه يجب أن يعطى هذا الجانب أهمية، وأوضح أن الهيئة حتماً تحتاج لخريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق تقبل فيها طالبات، بالإضافة لأقسام الدراسات الإسلامية.
 
وأبدى الدكتور عبدالله حمود الحربي استغرابه مما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي ١٤٣٦ هـ - ١٤٣٧ هـ، مبيناً أنه في بند الشؤون المالية والإدارية، لم يوضح التقرير عدد الوظائف المعتمدة والشاغرة ونسبة السعودة مع أنه ورد في بند الصعوبات والمقترحات مطالبة الهيئة بدعمها بالكوادر البشرية، متسائلاً "فكيف يمكن دعمها دون توضيح لطبيعة الدعم ودون توضيح للوظائف المعتمدة والشاغرة".
 
وأشار الدكتور "الحربي" إلى أنه في نفس البند السابق والمعنون بـ"الشؤون المالية" لم يُذكر في التقرير أي معلومات عن الاعتمادات والمصروفات المالية حسب أبواب الميزانية، إضافة إلى أنه في بند "المباني والتجهيزات"، المباني المملوكة للهيئة أربعة فقط والمستأجرة ١٠٣، ومن المعلوم أن المباني المستأجرة ليست على المستوى المطلوب، والتي تتناسب مع أعمال الهيئة ناهيك عن الإيجارات المرتفعة.
 
وأضاف بأنه في مداخلة سابقة له على تقرير الهيئة حول المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير، وعلى الأخص في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، مازالت هذه المعلومات وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة، بل إنها مضللة، فهي لم تأخذ عدد السكان في الحسبان، لذا هذه المعلومات تحتاج إلى تحليل نوعي حتى تُبنى عليها توصيات مناسبة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
 
وأبان قائلاً: " يلاحظ كذلك من الإحصائيات أن هناك ارتفاعاً في عدد القضايا في عام ١٤٣٦-١٤٣٧هـ عن الأعوام السابقة، وهذا ما يدعو إلى إجراء دراسات للتعرف على أسباب هذه القضايا، لذا آمل من اللجنة التأكيد على توصية أوصى بها المجلس عام ١٤٣١هـ، نصها "بأن تتضمن تقارير الهيئة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات "".
 
وأضاف: " في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال: ما مصير هذه الحالات المبحوثة، لم يوضح لنا التقرير وضع هذه الحالات، هل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يُفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقوفين؟ فالحقيقة أن المعلومات التي في هذا الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟".
 
وطالب عضو مجلس الشورى، الدكتور الحربي، بأن تقدم الهيئة في تقاريرها المقبلة إجابة شافية لكل هذه التساؤلات، وفي ضوئها توضع توصيات تعالج هذه الحالات.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,920
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة