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عطل إلكتروني يتسبب في طوابير طويلة في مطارات أمريكية

أدى لتأخير مراجعة أوراق الهجرة وأثّر على حركة المسافرين

تسبب عطل في أجهزة كمبيوتر في تعطيل العمل في عدة مطارات أميركية، وتأخير مراجعة أوراق الهجرة، مما أثر على حركة المسافرين.

 

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر من الساعة الخامسة مساء الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "من 2200 إلى 0200 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء".

 

ووفقاً لوكالة "رويترز" صرحت المتحدثة باسم الإدارة، جنيفر إيفانيتسكاي، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن العطل جنائي.

 

وأضافت: "خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي، وجرى فحص جميع المسافرين وفقاً للمعايير الأمنية".

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات، حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.

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عطل إلكتروني يتسبب في طوابير طويلة في مطارات أمريكية
سبق

تسبب عطل في أجهزة كمبيوتر في تعطيل العمل في عدة مطارات أميركية، وتأخير مراجعة أوراق الهجرة، مما أثر على حركة المسافرين.

 

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر من الساعة الخامسة مساء الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "من 2200 إلى 0200 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء".

 

ووفقاً لوكالة "رويترز" صرحت المتحدثة باسم الإدارة، جنيفر إيفانيتسكاي، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن العطل جنائي.

 

وأضافت: "خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي، وجرى فحص جميع المسافرين وفقاً للمعايير الأمنية".

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات، حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:48 PM
أدى لتأخير مراجعة أوراق الهجرة وأثّر على حركة المسافرين

عطل إلكتروني يتسبب في طوابير طويلة في مطارات أمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,397

تسبب عطل في أجهزة كمبيوتر في تعطيل العمل في عدة مطارات أميركية، وتأخير مراجعة أوراق الهجرة، مما أثر على حركة المسافرين.

 

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر من الساعة الخامسة مساء الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "من 2200 إلى 0200 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء".

 

ووفقاً لوكالة "رويترز" صرحت المتحدثة باسم الإدارة، جنيفر إيفانيتسكاي، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن العطل جنائي.

 

وأضافت: "خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي، وجرى فحص جميع المسافرين وفقاً للمعايير الأمنية".

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات، حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.

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