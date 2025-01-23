عقوق وجنون.. جزائري يضرب والدته ويطعن أخته بسبب "جوال"

الجيران سارعوا لإنقاذ الأم وابنتها.. وأشبعوه ضربًا

انهال شاب جزائري، يبلغ من العمر 19 عامًا، بالضرب المبرح على والدته؛ لأنها أسقطت هاتفه "الجوال" في الماء دون قصد منها!!



وأوضحت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية أن الحادثة وقعت نهاية الأسبوع، بعد أن كانت الأم البالغة من العمر 44 عامًا تداعب هاتف ابنها الشاب وهي مسرورة به، مؤكدة أنه أصبح شابًّا، قبل أن يسقط هاتفه في الماء.



ويبدو أن ذلك أصاب الابن بنوبة غضب شديدة، وطالب والدته باقتناء هاتف جديد فورًا، رغم أنها اعتذرت له، لكنه أصر على دفعها ثمن الهاتف، لكنها أكدت له أنها لا تملك ثمنه حاليًا، قبل أن يقوم بضربها ضربًا مبرحًا!



وأُصيبت الأم المسكينة بجروح على مستوى العين اليسرى والبطن والظهر، كما تعرضت شقيقته البالغة من العمر 13 سنة إلى الاعتداء بسكين على مستوى البطن، بعد محاولتها الدفاع عن والدتها.



وذكر مصدر للصحيفة - بحسب سكاي نيوز عربية - أن الجيران سارعوا لإنقاذ الأم وابنتها من بين براثن ذلك الشاب الجاحد، وأشبعوه ضربًا، وسط بكاء الأم التي حاولت الدفاع عنه رغم فعلته.

