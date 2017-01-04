"علاج الشلل الدماغي".. ورشة عمل في مركز المعوقين بالمدينة المنورة

تقام على مدى يومين بمشاركة نخبة متخصصين في أمراض الأعصاب

ينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ورشةَ عمل بعنوان "مواضيع أساسية في علاج شلل الدماغ"؛ وذلك خلال الفترة من 11- 12 يناير الجاري، بحضور نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجالات أمراض الأعصاب، واضطرابات اللغة، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي.

وتتاح المشاركة في الورشة للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعلل الكلام، وكذلك الدارسين والعاملين في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والتعليم.

وعلى مدى يومين، يحتضن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ثلاث ورش عمل وندوة؛ حيث تُعقد يوم الأربعاء 11 يناير ندوتان: الأولى بعنوان "وسائل التواصل المساندة والبديلة"، والثانية بعنوان "برنامج التأهيل المكثف بالبدلة الفضائية".

وخلال يوم الخميس تقام ورشة عمل عن "علاج الشد العضلي باستخدام سم البووتيلنيوم"، وتُعقد ندوة بعنوان "علاج الشلل الدماغي.. موضوعات مختارة".

وقد وجّهت جمعية الأطفال المعوقين الدعوة للمهتمين؛ للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المتخصص، والذي يحظى باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

وقال مدير مركز الأمير سلطان لرعاية الأطفال المعوقين هيثم بن مسلم عثمان: "هذه الفاعلية العلمية التدريبية تأتي في إطار الأنشطة والبرامج التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين لتطوير قدرات العاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التدخل العلاجي والتأهيلي".

وأضاف: "مراكز الجمعية المنتشرة في عدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية باتت بمثابة أكاديميات تدريبية تحتضن العشرات من المتخصصين والدارسين في مجالات الرعاية المختلفة ضمن برامج تدريبية معتمدة يشرف عليها مدربون متخصصون من داخل المملكة وخارجها".