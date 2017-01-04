النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"علاج الشلل الدماغي".. ورشة عمل في مركز المعوقين بالمدينة المنورة

تقام على مدى يومين بمشاركة نخبة متخصصين في أمراض الأعصاب

ينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ورشةَ عمل بعنوان "مواضيع أساسية في علاج شلل الدماغ"؛ وذلك خلال الفترة من 11- 12 يناير الجاري، بحضور نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجالات أمراض الأعصاب، واضطرابات اللغة، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي.

 

وتتاح المشاركة في الورشة للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعلل الكلام، وكذلك الدارسين والعاملين في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والتعليم.

 

وعلى مدى يومين، يحتضن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ثلاث ورش عمل وندوة؛ حيث تُعقد يوم الأربعاء 11 يناير ندوتان: الأولى بعنوان "وسائل التواصل المساندة والبديلة"، والثانية بعنوان "برنامج التأهيل المكثف بالبدلة الفضائية".

 

وخلال يوم الخميس تقام ورشة عمل عن "علاج الشد العضلي باستخدام سم البووتيلنيوم"، وتُعقد ندوة بعنوان "علاج الشلل الدماغي.. موضوعات مختارة".

 

وقد وجّهت جمعية الأطفال المعوقين الدعوة للمهتمين؛ للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المتخصص، والذي يحظى باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

 

وقال مدير مركز الأمير سلطان لرعاية الأطفال المعوقين هيثم بن مسلم عثمان: "هذه الفاعلية العلمية التدريبية تأتي في إطار الأنشطة والبرامج التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين لتطوير قدرات العاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التدخل العلاجي والتأهيلي".

 

وأضاف: "مراكز الجمعية المنتشرة في عدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية باتت بمثابة أكاديميات تدريبية تحتضن العشرات من المتخصصين والدارسين في مجالات الرعاية المختلفة ضمن برامج تدريبية معتمدة يشرف عليها مدربون متخصصون من داخل المملكة وخارجها".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"علاج الشلل الدماغي".. ورشة عمل في مركز المعوقين بالمدينة المنورة
سبق

ينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ورشةَ عمل بعنوان "مواضيع أساسية في علاج شلل الدماغ"؛ وذلك خلال الفترة من 11- 12 يناير الجاري، بحضور نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجالات أمراض الأعصاب، واضطرابات اللغة، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي.

 

وتتاح المشاركة في الورشة للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعلل الكلام، وكذلك الدارسين والعاملين في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والتعليم.

 

وعلى مدى يومين، يحتضن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ثلاث ورش عمل وندوة؛ حيث تُعقد يوم الأربعاء 11 يناير ندوتان: الأولى بعنوان "وسائل التواصل المساندة والبديلة"، والثانية بعنوان "برنامج التأهيل المكثف بالبدلة الفضائية".

 

وخلال يوم الخميس تقام ورشة عمل عن "علاج الشد العضلي باستخدام سم البووتيلنيوم"، وتُعقد ندوة بعنوان "علاج الشلل الدماغي.. موضوعات مختارة".

 

وقد وجّهت جمعية الأطفال المعوقين الدعوة للمهتمين؛ للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المتخصص، والذي يحظى باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

 

وقال مدير مركز الأمير سلطان لرعاية الأطفال المعوقين هيثم بن مسلم عثمان: "هذه الفاعلية العلمية التدريبية تأتي في إطار الأنشطة والبرامج التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين لتطوير قدرات العاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التدخل العلاجي والتأهيلي".

 

وأضاف: "مراكز الجمعية المنتشرة في عدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية باتت بمثابة أكاديميات تدريبية تحتضن العشرات من المتخصصين والدارسين في مجالات الرعاية المختلفة ضمن برامج تدريبية معتمدة يشرف عليها مدربون متخصصون من داخل المملكة وخارجها".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
12:39 PM
تقام على مدى يومين بمشاركة نخبة متخصصين في أمراض الأعصاب

"علاج الشلل الدماغي".. ورشة عمل في مركز المعوقين بالمدينة المنورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
403

ينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ورشةَ عمل بعنوان "مواضيع أساسية في علاج شلل الدماغ"؛ وذلك خلال الفترة من 11- 12 يناير الجاري، بحضور نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجالات أمراض الأعصاب، واضطرابات اللغة، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي.

 

وتتاح المشاركة في الورشة للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعلل الكلام، وكذلك الدارسين والعاملين في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والتعليم.

 

وعلى مدى يومين، يحتضن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ثلاث ورش عمل وندوة؛ حيث تُعقد يوم الأربعاء 11 يناير ندوتان: الأولى بعنوان "وسائل التواصل المساندة والبديلة"، والثانية بعنوان "برنامج التأهيل المكثف بالبدلة الفضائية".

 

وخلال يوم الخميس تقام ورشة عمل عن "علاج الشد العضلي باستخدام سم البووتيلنيوم"، وتُعقد ندوة بعنوان "علاج الشلل الدماغي.. موضوعات مختارة".

 

وقد وجّهت جمعية الأطفال المعوقين الدعوة للمهتمين؛ للمشاركة في هذا الملتقى العلمي المتخصص، والذي يحظى باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

 

وقال مدير مركز الأمير سلطان لرعاية الأطفال المعوقين هيثم بن مسلم عثمان: "هذه الفاعلية العلمية التدريبية تأتي في إطار الأنشطة والبرامج التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين لتطوير قدرات العاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التدخل العلاجي والتأهيلي".

 

وأضاف: "مراكز الجمعية المنتشرة في عدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية باتت بمثابة أكاديميات تدريبية تحتضن العشرات من المتخصصين والدارسين في مجالات الرعاية المختلفة ضمن برامج تدريبية معتمدة يشرف عليها مدربون متخصصون من داخل المملكة وخارجها".

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,256
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,249

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة