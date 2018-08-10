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علماء حفريات: هنا أكبر كائن عاش على الأرض .. بحجم 3 حافلات ويزن 61 طناً

توصّل علماء حفريات عقب دراسة بقايا متحجّرة لستة ديناصورات بالغة جرى العثور عليها في الأرجنتين، سنة 2013، إلى افتراض مفاده أن يكون ديناصور بحجم 3 حافلات، قد عاش على الأرض، قائلين إنه أكبر كائن على الإطلاق مشى على كوكبنا.

وكشفت الدراسة أن الديناصور المسمّى "Patagotitan mayorum" كان له جسد ضخم يزن 61 طناً، فيما وصل طوله إلى 35 متراً.

وتبعا لذلك، وكما قالت "سكاي نيوز"، فإن الديناصور الضخم كان أطول من ثلاث حافلات لندنية، كما أن وزنه تجاوز طائرة بوينج 737.

ويرجّح العلماء أن يكون ديناصور "باتاجوتيتان مايمور" الذي ينتمي إلى مجموعة تسمّى "تيتا نازورس"، قد عاش على كوكب الأرض قبل مئة مليون عام، أي خلال العصر الطباشيري.

وعلى غرار سلالة "سوروبود"، كان الديناصور يعتمد في غذائه على أكل النباتات، كما كان يتمشى على أربع، وكان له ذيل وعنق طويلان.

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علماء حفريات: هنا أكبر كائن عاش على الأرض .. بحجم 3 حافلات ويزن 61 طناً
سبق

توصّل علماء حفريات عقب دراسة بقايا متحجّرة لستة ديناصورات بالغة جرى العثور عليها في الأرجنتين، سنة 2013، إلى افتراض مفاده أن يكون ديناصور بحجم 3 حافلات، قد عاش على الأرض، قائلين إنه أكبر كائن على الإطلاق مشى على كوكبنا.

وكشفت الدراسة أن الديناصور المسمّى "Patagotitan mayorum" كان له جسد ضخم يزن 61 طناً، فيما وصل طوله إلى 35 متراً.

وتبعا لذلك، وكما قالت "سكاي نيوز"، فإن الديناصور الضخم كان أطول من ثلاث حافلات لندنية، كما أن وزنه تجاوز طائرة بوينج 737.

ويرجّح العلماء أن يكون ديناصور "باتاجوتيتان مايمور" الذي ينتمي إلى مجموعة تسمّى "تيتا نازورس"، قد عاش على كوكب الأرض قبل مئة مليون عام، أي خلال العصر الطباشيري.

وعلى غرار سلالة "سوروبود"، كان الديناصور يعتمد في غذائه على أكل النباتات، كما كان يتمشى على أربع، وكان له ذيل وعنق طويلان.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
09:59 AM

علماء حفريات: هنا أكبر كائن عاش على الأرض .. بحجم 3 حافلات ويزن 61 طناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,019

توصّل علماء حفريات عقب دراسة بقايا متحجّرة لستة ديناصورات بالغة جرى العثور عليها في الأرجنتين، سنة 2013، إلى افتراض مفاده أن يكون ديناصور بحجم 3 حافلات، قد عاش على الأرض، قائلين إنه أكبر كائن على الإطلاق مشى على كوكبنا.

وكشفت الدراسة أن الديناصور المسمّى "Patagotitan mayorum" كان له جسد ضخم يزن 61 طناً، فيما وصل طوله إلى 35 متراً.

وتبعا لذلك، وكما قالت "سكاي نيوز"، فإن الديناصور الضخم كان أطول من ثلاث حافلات لندنية، كما أن وزنه تجاوز طائرة بوينج 737.

ويرجّح العلماء أن يكون ديناصور "باتاجوتيتان مايمور" الذي ينتمي إلى مجموعة تسمّى "تيتا نازورس"، قد عاش على كوكب الأرض قبل مئة مليون عام، أي خلال العصر الطباشيري.

وعلى غرار سلالة "سوروبود"، كان الديناصور يعتمد في غذائه على أكل النباتات، كما كان يتمشى على أربع، وكان له ذيل وعنق طويلان.

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