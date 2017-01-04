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علماء يكتشفون عضواً جديداً في الجسم البشري .. تعرَّف على "مساريق البطن"

أعلنت مجموعة من العلماء والباحثين الإيرلنديين، اكتشافهم عضواً بشرياً جديداً في الجسم البشري؛ لم يدركه البشر حتى الآن.

 

وأطلق الباحثون على العضو الجديد اسم "مساريق"؛ لأنه يهتم بربط الأمعاء بجدار البطن، كما اكتشفوا أنه أضعاف مضاعفة من "الصفاق"، وهي بطانة التجويف البطني.

 

وقالت مجلة "التايم" الأمريكية، إن الباحثين في وقتٍ سابق؛ كانوا يعتقدون أن "المساريق" تتألف من هياكل مجزأة، وأنها جزءٌ من بطانة التجويف البطني، وليس لها أيّ فائدة أو استخدام يُذكر بجسد الإنسان.

 

وقال جى كافلن كوفي؛ الباحث بمستشفى جامعة إيرلندا: "تمكنا في ورقتنا البحثية التي نشرناها في مجلة "لانسيت" للجهاز الهضمي والكبد، من إثبات أن المساريق عضو بشري جديد في جسد الإنسان، ونحن الآن في صدد اختبار وظائفه ومهامه التي يقوم بها".

 

وتابع قائلاً "في حالة اكتشاف وظيفة محدّدة للمساريق؛ سيؤدي هذا إلى اكتشافات كبيرة قريباً؛ سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ في مستقبل أمراض البطن والجهاز الهضمي".

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علماء يكتشفون عضواً جديداً في الجسم البشري .. تعرَّف على "مساريق البطن"
سبق

أعلنت مجموعة من العلماء والباحثين الإيرلنديين، اكتشافهم عضواً بشرياً جديداً في الجسم البشري؛ لم يدركه البشر حتى الآن.

 

وأطلق الباحثون على العضو الجديد اسم "مساريق"؛ لأنه يهتم بربط الأمعاء بجدار البطن، كما اكتشفوا أنه أضعاف مضاعفة من "الصفاق"، وهي بطانة التجويف البطني.

 

وقالت مجلة "التايم" الأمريكية، إن الباحثين في وقتٍ سابق؛ كانوا يعتقدون أن "المساريق" تتألف من هياكل مجزأة، وأنها جزءٌ من بطانة التجويف البطني، وليس لها أيّ فائدة أو استخدام يُذكر بجسد الإنسان.

 

وقال جى كافلن كوفي؛ الباحث بمستشفى جامعة إيرلندا: "تمكنا في ورقتنا البحثية التي نشرناها في مجلة "لانسيت" للجهاز الهضمي والكبد، من إثبات أن المساريق عضو بشري جديد في جسد الإنسان، ونحن الآن في صدد اختبار وظائفه ومهامه التي يقوم بها".

 

وتابع قائلاً "في حالة اكتشاف وظيفة محدّدة للمساريق؛ سيؤدي هذا إلى اكتشافات كبيرة قريباً؛ سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ في مستقبل أمراض البطن والجهاز الهضمي".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
09:05 AM

علماء يكتشفون عضواً جديداً في الجسم البشري .. تعرَّف على "مساريق البطن"

A A A
أحمد علي - القاهرة
7
14,093

أعلنت مجموعة من العلماء والباحثين الإيرلنديين، اكتشافهم عضواً بشرياً جديداً في الجسم البشري؛ لم يدركه البشر حتى الآن.

 

وأطلق الباحثون على العضو الجديد اسم "مساريق"؛ لأنه يهتم بربط الأمعاء بجدار البطن، كما اكتشفوا أنه أضعاف مضاعفة من "الصفاق"، وهي بطانة التجويف البطني.

 

وقالت مجلة "التايم" الأمريكية، إن الباحثين في وقتٍ سابق؛ كانوا يعتقدون أن "المساريق" تتألف من هياكل مجزأة، وأنها جزءٌ من بطانة التجويف البطني، وليس لها أيّ فائدة أو استخدام يُذكر بجسد الإنسان.

 

وقال جى كافلن كوفي؛ الباحث بمستشفى جامعة إيرلندا: "تمكنا في ورقتنا البحثية التي نشرناها في مجلة "لانسيت" للجهاز الهضمي والكبد، من إثبات أن المساريق عضو بشري جديد في جسد الإنسان، ونحن الآن في صدد اختبار وظائفه ومهامه التي يقوم بها".

 

وتابع قائلاً "في حالة اكتشاف وظيفة محدّدة للمساريق؛ سيؤدي هذا إلى اكتشافات كبيرة قريباً؛ سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ في مستقبل أمراض البطن والجهاز الهضمي".

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