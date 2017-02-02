على أهازيج السامري.. القصيم تصافح زوارها بـ"السكري" و"الكليجا"

يقدم سيرة لأشهر العقيلات وبعض من مقتنياتهم

تصوير - عبدالملك سرور: يقدم جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، التمر السكري والكليجا الأكلة الشعبية الشهيرة في المنطقة لزواره.

وعلى صوت أهازيج السامري وتفاعل الجمهور معها توافد الكثير من الزائرين للتعرف إلى الحرف اليدوية التي يقدمها أصحاب المحالّ الشعبية في الجناح.

ويتكون الجناح من ١٢ قسمًا هي: القصر التراثي، برج الشنانة، مسرح العروض، قيصرية الحرف، الأسر المنتجة، ركوب الإبل، كليجا وشعبيات، المقهى الشعبي، المحال، الألعاب الشعبية، صخرة عنترة، وركن التشكيليين.

وأفرد القصر التراثي مساحة لأمراء العقيلات؛ وهم تجار منطقة القصيم الذين كانوا يقصدون بلاد الشام بغرض التجارة، ويطلق على واحدهم لقب: "العقيلي".

وعرض الجناح صورًا لأشهر العقيلات ومعلومات عنهم: الاسم، والميلاد، والبلدة التي ينتمي لها في القصيم، إضافة إلى بعضٍ من مقتنياتهم وبعض الأسلحة التي كانوا يحملونها.