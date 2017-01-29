على خطى الأمريكية .. "نتانياهو" يحث على نقل كل السفارات الأجنبية إلى القدس

وسط تحذيرات أممية من إثارة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد دول العالم على نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وليس السفارة الأمريكية وحدها، مع اقتراب موعد لقائه الأول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوردت "فرنس برس" عن نتانياهو قوله لدى بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته “يجب على السفارة الأمريكية أن تكون هنا في القدس”، وأضاف: "يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا، وأعتقد أنه مع الوقت فإن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس”.



وتزايدت التحذيرات أخيرًا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط، كما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.



وكان ترامب قد وجّه دعوة إلى نتانياهو لزيارة واشنطن في فبراير المقبل من دون تحديد تاريخ محدد بعد، وعيّن ترامب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيرًا في "إسرائيل"، الذي قال إنه يريد العمل من أجل السلام “من قلب السفارة الأمريكية في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل”.



