وأعرب البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولشعب المملكة حكومةً وشعباً متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وأكّد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب.

دانت سلطنة عُمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَي أمن وإصابة ثلاثة آخرين.

عُمان تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة الحراسة في جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-10-08 دانت سلطنة عُمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَي أمن وإصابة ثلاثة آخرين. وأكّد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب. وأعرب البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولشعب المملكة حكومةً وشعباً متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 09:04 AM

عُمان تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة الحراسة في جدة أكّدت تضامن السلطنة مع المملكة لحماية أمنها ضدّ آفة العنف والإرهاب





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دانت سلطنة عُمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَي أمن وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكّد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب.

وأعرب البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولشعب المملكة حكومةً وشعباً متمنية للجرحى الشفاء العاجل.