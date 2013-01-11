عُمان تُفاوض السعودية والكويت وقطر للحصول على وديعة مليارية

لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لديها وتجنب أي ضغوط على الريال

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن سلطنة عمان أطلقت مباحثات مع كل من الكويت وقطر والسعودية بهدف الحصول على وديعة بعدة مليارات دولار، في البنك المركزي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تسعى عمان بطلب الوديعة حسب المصادر، إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لديها، وتجنب أي ضغوط على الريال.