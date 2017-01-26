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عمدة نيويورك يعارض أوامر ترامب: مدينتنا ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين

تَعَهّد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، بمواصلة معارضة خطة الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خلال تجمع حاشد في حديقة واشنطن سكوير بارك بحي مانهاتن في مدينة نيويوك، مساء أمس، أظهر "دي بلاسيو" دعمه لمئات المتظاهرين ضد أوامر ترامب.

 

وكان ترامب قد وقّع في الأسبوع الأول من توليه منصب الرئاسة، أمرين تنفيذييْن ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز قوات حرس الحدود، وزيادة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الهجرة لإجراء عمليات الترحيل.

 

ورداً على هذه الإجراءات أكد "دي بلاسيو" للمتظاهرين أن "مدينة نيويورك ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين"؛ واصفاً أوامر ترامب بأنها "غامضة"، وستكون "عرضة للتحديات القانونية والمقاومة الشعبية".

 

كما أكد أن "هذه الأوامر لن تغير طبيعة سكان نيويورك وقيمهم التي يؤمنون بها"؛ مشيراً إلى أن "حكومة نيويورك تعلم جيداً كيف تحمي رعاياها".

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عمدة نيويورك يعارض أوامر ترامب: مدينتنا ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين
سبق

تَعَهّد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، بمواصلة معارضة خطة الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خلال تجمع حاشد في حديقة واشنطن سكوير بارك بحي مانهاتن في مدينة نيويوك، مساء أمس، أظهر "دي بلاسيو" دعمه لمئات المتظاهرين ضد أوامر ترامب.

 

وكان ترامب قد وقّع في الأسبوع الأول من توليه منصب الرئاسة، أمرين تنفيذييْن ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز قوات حرس الحدود، وزيادة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الهجرة لإجراء عمليات الترحيل.

 

ورداً على هذه الإجراءات أكد "دي بلاسيو" للمتظاهرين أن "مدينة نيويورك ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين"؛ واصفاً أوامر ترامب بأنها "غامضة"، وستكون "عرضة للتحديات القانونية والمقاومة الشعبية".

 

كما أكد أن "هذه الأوامر لن تغير طبيعة سكان نيويورك وقيمهم التي يؤمنون بها"؛ مشيراً إلى أن "حكومة نيويورك تعلم جيداً كيف تحمي رعاياها".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:18 PM

عمدة نيويورك يعارض أوامر ترامب: مدينتنا ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَعَهّد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، بمواصلة معارضة خطة الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خلال تجمع حاشد في حديقة واشنطن سكوير بارك بحي مانهاتن في مدينة نيويوك، مساء أمس، أظهر "دي بلاسيو" دعمه لمئات المتظاهرين ضد أوامر ترامب.

 

وكان ترامب قد وقّع في الأسبوع الأول من توليه منصب الرئاسة، أمرين تنفيذييْن ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز قوات حرس الحدود، وزيادة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الهجرة لإجراء عمليات الترحيل.

 

ورداً على هذه الإجراءات أكد "دي بلاسيو" للمتظاهرين أن "مدينة نيويورك ستكون دائماً ملاذاً للمهاجرين"؛ واصفاً أوامر ترامب بأنها "غامضة"، وستكون "عرضة للتحديات القانونية والمقاومة الشعبية".

 

كما أكد أن "هذه الأوامر لن تغير طبيعة سكان نيويورك وقيمهم التي يؤمنون بها"؛ مشيراً إلى أن "حكومة نيويورك تعلم جيداً كيف تحمي رعاياها".

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