4 عمليات نوعية لزراعة السماعات العظمية بعسير

تكللت جميعها بالنجاح

تمكنت فرق طبية متخصصة في مستشفى خميس مشيط العام ومستشفى أحد رفيدة بالتعاون مع مستشفى عسير المركزي من إجراء عمليات جراحية نوعية لزراعة السماعات العظمية.

ففي مستشفى خميس مشيط العام تم استقبال طفل يبلغ من العمر (10 سنوات) حيث كان يعاني من نقص في السمع وبعد الكشف عليه من الطبيب المختص تقرر إجراء عملية زراعة للسماعات العظمية تحت التخدير العام حيث تعتبر من العمليات النادرة التي تجرى لأول مره لطفل على مستوى المنطقة.

وقد أجرى العملية فريق طبي متخصص مؤهل علماً أن المريض يتمتع حالياً بصحة جيدة وأستطاع استرداد حاسة السمع لديه.

وفي مستشفى أحد رفيدة تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عمليات نوعية عبارة عن زراعة السماعات العظمية (BAHA) وذلك بالتنسيق مع مستشفى عسير المركزي وفق برنامج التوأمة القائم بين المستشفيين؛ حيث حضر إلى المستشفى ‏مرضى لديهم نقص توصيلي في السمع (رجل 40 عام، وسيدة 48 عام، وسيدة 24 عام).

‏ وبعد إجراء الفحوصات تبين حاجتهم لزراعة السماعات العظمية ‏حيث تم زراعة هذه السماعات لهم وتكللت جميع هذه العمليات بالنجاح حيث ‏ يعتبر هذا النوع من السماعات بديل للسماعات التقليدية التي توضع خارج ‏الأذن علماً أن هذا النوع من العمليات لا يتم إجراؤه ‏إلا في مستشفيات متخصصة أو مركزية‏.