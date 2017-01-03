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عملية أمنية تسفر عن قتيل شمال بريطانيا

 أعلنت شرطة مقاطعة "وست يوركشير" البريطانية، يوم الثلاثاء، مقتل رجل في عملية أمنية، شمالي البلاد.

 

وقالت الشرطة: إن الواقعة حدثت أثناء "عملية خططت لها الشرطة مسبقاً، قُرب شارع إم 62 في هادرسفيلد حوالى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، الاثنين".

 

وبحسب وكالة "رويترز" لم يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى بشأن الضحية، وأحيلت واقعة القتل إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها، وهو إجراء روتيني في أي حادثة إطلاق نار للشرطة.

 

جدير بالذكر أنه نادراً ما تُسَجّل بريطانيا وقائع قتل تتعلق بالشرطة؛ إذ شهدت أربع حوادث فقط في 2016؛ وفق ما نقلته "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية أمنية تسفر عن قتيل شمال بريطانيا
سبق

 أعلنت شرطة مقاطعة "وست يوركشير" البريطانية، يوم الثلاثاء، مقتل رجل في عملية أمنية، شمالي البلاد.

 

وقالت الشرطة: إن الواقعة حدثت أثناء "عملية خططت لها الشرطة مسبقاً، قُرب شارع إم 62 في هادرسفيلد حوالى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، الاثنين".

 

وبحسب وكالة "رويترز" لم يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى بشأن الضحية، وأحيلت واقعة القتل إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها، وهو إجراء روتيني في أي حادثة إطلاق نار للشرطة.

 

جدير بالذكر أنه نادراً ما تُسَجّل بريطانيا وقائع قتل تتعلق بالشرطة؛ إذ شهدت أربع حوادث فقط في 2016؛ وفق ما نقلته "رويترز".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
01:24 PM

عملية أمنية تسفر عن قتيل شمال بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلنت شرطة مقاطعة "وست يوركشير" البريطانية، يوم الثلاثاء، مقتل رجل في عملية أمنية، شمالي البلاد.

 

وقالت الشرطة: إن الواقعة حدثت أثناء "عملية خططت لها الشرطة مسبقاً، قُرب شارع إم 62 في هادرسفيلد حوالى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، الاثنين".

 

وبحسب وكالة "رويترز" لم يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى بشأن الضحية، وأحيلت واقعة القتل إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها، وهو إجراء روتيني في أي حادثة إطلاق نار للشرطة.

 

جدير بالذكر أنه نادراً ما تُسَجّل بريطانيا وقائع قتل تتعلق بالشرطة؛ إذ شهدت أربع حوادث فقط في 2016؛ وفق ما نقلته "رويترز".

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