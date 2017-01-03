عملية أمنية تسفر عن قتيل شمال بريطانيا

أعلنت شرطة مقاطعة "وست يوركشير" البريطانية، يوم الثلاثاء، مقتل رجل في عملية أمنية، شمالي البلاد.

وقالت الشرطة: إن الواقعة حدثت أثناء "عملية خططت لها الشرطة مسبقاً، قُرب شارع إم 62 في هادرسفيلد حوالى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، الاثنين".

وبحسب وكالة "رويترز" لم يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى بشأن الضحية، وأحيلت واقعة القتل إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها، وهو إجراء روتيني في أي حادثة إطلاق نار للشرطة.

جدير بالذكر أنه نادراً ما تُسَجّل بريطانيا وقائع قتل تتعلق بالشرطة؛ إذ شهدت أربع حوادث فقط في 2016؛ وفق ما نقلته "رويترز".