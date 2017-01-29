عملية تكميم معدة في مستشفى خاص بجدة تتسبب في توقف قلب مريضة

"الصحة" تلقت الشكوى وأكدت أنها ستطبق الأنظمة في حال التأكد من وجود خطأ

استدعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عدداً من العاملين بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة في أعقاب تعرض مريضة سمنة لمضاعفات صحية خطيرة، بعد إجراء عملية تكميم معدة لها، وتحفظت على ملف المريضة لحين التأكد من الإجراءات التي عملت لها، فيما أكدت أنه في حال التأكد من وجود خطأ طبي أو تقصير أو إهمال ستطبق الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.



وكانت مواطنة في الثلاثينيات من عمرها قد أجرت نهاية الأسبوع الماضي عملية تكميم معدة بأحد المستشفيات الخاصة بحي السلامة بجدة، وبعد إجراء العملية تعرضت لتوقف في القلب برره الأطباء بالمستشفى الخاص أنه ناتج عن جلطة في الرئة "بحسب شكوى قريب لها".



وتفصيلاً ذكر قريب المواطنة في شكوى تلقتها "سبق" أن قريبته البالغة من العمر ٣٨ عاماً وأم لخمسة أطفال دخلت أحد المستشفيات الأهلية بشارع صقر قريش بحي السلامة بجدة، لإجراء عملية تكميم معدة، وكانت لم تعان إلا من ارتفاع في ضغط الدم أثناء الحمل، وأجريت لها العملية في المستشفى الخاص عبارة عن عملية تكميم معدة، وحدثت لها مضاعفات أدت إلى دخولها في غيبوبة وانتكاسة صحية، مشيراً إلى أن المستشفى لا توجد لديه صلاحيات لعمل عملية بهذا الحجم، فضلاً عن أنه لم يتم التعامل مع الحالة بالصورة السليمة، مطالباً بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين.



وأضاف: قمنا بنقل المريضة بواسطة الإسعاف لمستشفى الملك فهد بجدة، وما زالت تعاني من هبوط في الضغط وارتفاع في دقات القلب خاصة عندما يتم إعطاؤها مثبتات الضغط، كما أن وظائف الكلى في ارتفاع ملحوظ.



وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بصحة جدة عبدالله الغامدي لـ"سبق": أنه تم استلام البلاغ الوارد من اتصالات الطوارئ بصحة جدة يوم الخميس الموافق "28/04/1438هـ" في تمام الساعة "12:00" ظهراً، وتم الاتصال على المبلغ وتم أخذ إفادته في نفس اليوم، فيما تم استدعاء كل من له صلة بالموضوع للتحقيق معهم، وسيتم التحفظ على الملف الطبي للمريضة ودراسته من قبل اللجنة الفنية لصحة جدة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود خطأ طبي أو تقصير أو إهمال سوف يتم تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب، وسنوافيكم بما يستجد حول هذا الموضوع لاحقاً.

