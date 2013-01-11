النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عملية نادرة ومعقدة.. زراعة مفصل فكّ صناعي لمريض بـ"فهد الطبية"

الجراحة مكّنته من إعادة فتح الفم والقدرة على الكلام والحركة وممارسة حياته

نجح فريق جراحة الوجه والفكّين في مدينة الملك فهد الطبية، من إتمام عملية نادرة ومعقدة لزراعة مفصل فكّ تعويضي صناعي لمريض سعودي في العقد الثالث من العمر، مكّنته من إعادة فتح الفم والقدرة على الكلام والحركة وممارسة حياته، بعد فشل كل المحاولات الجراحية السابقة.

وكان المريض قد تعرّض لحادث أدّى إلى كسور في الفك والمفصل الصدغي، مما نتج عنه الْتحام الفك السفلي بقاع الجمجمة، حيث أجرى عدداً من العمليات في عدة مستشفيات غير متخصصة لفتح الفكّ وإزالة الالتصاقات، ولكن كانت تعود له؛ لما في الجراحة التقليدية من حاجة إلى عمل تمارين؛ لمنع عودة الالْتحام العظمي لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.

وبعد استقباله في مدينة الملك فهد الطبية، وإجراء الفحوص الطبية وتحليل الأشعة تم تشكيل فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بالمدينة الطبية الدكتور عبدالسلام الجباب، والدكتور محمد الكندي، والدكتور ديفيد روكيتا، والدكتور بلال المصري، وأطباء التدريب؛ الدكتور عبدالله العتيبي، والدكتور حسن أبو صالح، والدكتور سيد سراج، حيث قرر الفريق الطبي إزالة الالتصاقات العظمية وزراعة مفاصل فكية صناعية، في خطوة تؤكد تميز هذا النوع من الجراحات في الخدمات التخصصية التي تقدمها المدينة الطبية.

وأضاف: "ما يميز المفاصل الصناعية عدم الحاجة إلى تمارين فتح الفم ويستطيع المريض ممارسة حياته واستخدام الفكين بصورة طبيعية بشكل مباشر بعد العملية، إضافة إلى مناسبة هذه الجراحة للمرضى الذين يحدث لهم التصاقات الفكّ نتيجة للحوادث، وينصح بها للمرضى الذين لديهم روماتيزم في العظام وخشونة وتآكل المفاصل ولتعويض المفاصل الصدغية بعد استئصالها نتيجة للأورام".

وبيّن الدكتور عبدالسلام الجباب رئيس الفريق الطبي، أن هذا الإنجاز الطبي يوضح بشكل جلي توفر كوادر طبية سعودية في المملكة قادرة على إنجاز أكثر العمليات تعقيداً وبنجاح -بفضل الله- حيث كانت مثل هذه العمليات ترسل للخارج لعلاجها.

وأشار "الجباب" إلى أن فكرة المفاصل الصناعية تم تبنيها في جراحة الوجه والفكين بعد انتشارها في جراحة العظام، وأصبحت ضمن الخدمات العلاجية التي يقدمها قسم جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك فهد الطبية. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عملية نادرة ومعقدة.. زراعة مفصل فكّ صناعي لمريض بـ"فهد الطبية"
سبق

نجح فريق جراحة الوجه والفكّين في مدينة الملك فهد الطبية، من إتمام عملية نادرة ومعقدة لزراعة مفصل فكّ تعويضي صناعي لمريض سعودي في العقد الثالث من العمر، مكّنته من إعادة فتح الفم والقدرة على الكلام والحركة وممارسة حياته، بعد فشل كل المحاولات الجراحية السابقة.

وكان المريض قد تعرّض لحادث أدّى إلى كسور في الفك والمفصل الصدغي، مما نتج عنه الْتحام الفك السفلي بقاع الجمجمة، حيث أجرى عدداً من العمليات في عدة مستشفيات غير متخصصة لفتح الفكّ وإزالة الالتصاقات، ولكن كانت تعود له؛ لما في الجراحة التقليدية من حاجة إلى عمل تمارين؛ لمنع عودة الالْتحام العظمي لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.

وبعد استقباله في مدينة الملك فهد الطبية، وإجراء الفحوص الطبية وتحليل الأشعة تم تشكيل فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بالمدينة الطبية الدكتور عبدالسلام الجباب، والدكتور محمد الكندي، والدكتور ديفيد روكيتا، والدكتور بلال المصري، وأطباء التدريب؛ الدكتور عبدالله العتيبي، والدكتور حسن أبو صالح، والدكتور سيد سراج، حيث قرر الفريق الطبي إزالة الالتصاقات العظمية وزراعة مفاصل فكية صناعية، في خطوة تؤكد تميز هذا النوع من الجراحات في الخدمات التخصصية التي تقدمها المدينة الطبية.

وأضاف: "ما يميز المفاصل الصناعية عدم الحاجة إلى تمارين فتح الفم ويستطيع المريض ممارسة حياته واستخدام الفكين بصورة طبيعية بشكل مباشر بعد العملية، إضافة إلى مناسبة هذه الجراحة للمرضى الذين يحدث لهم التصاقات الفكّ نتيجة للحوادث، وينصح بها للمرضى الذين لديهم روماتيزم في العظام وخشونة وتآكل المفاصل ولتعويض المفاصل الصدغية بعد استئصالها نتيجة للأورام".

وبيّن الدكتور عبدالسلام الجباب رئيس الفريق الطبي، أن هذا الإنجاز الطبي يوضح بشكل جلي توفر كوادر طبية سعودية في المملكة قادرة على إنجاز أكثر العمليات تعقيداً وبنجاح -بفضل الله- حيث كانت مثل هذه العمليات ترسل للخارج لعلاجها.

وأشار "الجباب" إلى أن فكرة المفاصل الصناعية تم تبنيها في جراحة الوجه والفكين بعد انتشارها في جراحة العظام، وأصبحت ضمن الخدمات العلاجية التي يقدمها قسم جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك فهد الطبية. 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:52 PM
الجراحة مكّنته من إعادة فتح الفم والقدرة على الكلام والحركة وممارسة حياته

عملية نادرة ومعقدة.. زراعة مفصل فكّ صناعي لمريض بـ"فهد الطبية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,641

نجح فريق جراحة الوجه والفكّين في مدينة الملك فهد الطبية، من إتمام عملية نادرة ومعقدة لزراعة مفصل فكّ تعويضي صناعي لمريض سعودي في العقد الثالث من العمر، مكّنته من إعادة فتح الفم والقدرة على الكلام والحركة وممارسة حياته، بعد فشل كل المحاولات الجراحية السابقة.

وكان المريض قد تعرّض لحادث أدّى إلى كسور في الفك والمفصل الصدغي، مما نتج عنه الْتحام الفك السفلي بقاع الجمجمة، حيث أجرى عدداً من العمليات في عدة مستشفيات غير متخصصة لفتح الفكّ وإزالة الالتصاقات، ولكن كانت تعود له؛ لما في الجراحة التقليدية من حاجة إلى عمل تمارين؛ لمنع عودة الالْتحام العظمي لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.

وبعد استقباله في مدينة الملك فهد الطبية، وإجراء الفحوص الطبية وتحليل الأشعة تم تشكيل فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بالمدينة الطبية الدكتور عبدالسلام الجباب، والدكتور محمد الكندي، والدكتور ديفيد روكيتا، والدكتور بلال المصري، وأطباء التدريب؛ الدكتور عبدالله العتيبي، والدكتور حسن أبو صالح، والدكتور سيد سراج، حيث قرر الفريق الطبي إزالة الالتصاقات العظمية وزراعة مفاصل فكية صناعية، في خطوة تؤكد تميز هذا النوع من الجراحات في الخدمات التخصصية التي تقدمها المدينة الطبية.

وأضاف: "ما يميز المفاصل الصناعية عدم الحاجة إلى تمارين فتح الفم ويستطيع المريض ممارسة حياته واستخدام الفكين بصورة طبيعية بشكل مباشر بعد العملية، إضافة إلى مناسبة هذه الجراحة للمرضى الذين يحدث لهم التصاقات الفكّ نتيجة للحوادث، وينصح بها للمرضى الذين لديهم روماتيزم في العظام وخشونة وتآكل المفاصل ولتعويض المفاصل الصدغية بعد استئصالها نتيجة للأورام".

وبيّن الدكتور عبدالسلام الجباب رئيس الفريق الطبي، أن هذا الإنجاز الطبي يوضح بشكل جلي توفر كوادر طبية سعودية في المملكة قادرة على إنجاز أكثر العمليات تعقيداً وبنجاح -بفضل الله- حيث كانت مثل هذه العمليات ترسل للخارج لعلاجها.

وأشار "الجباب" إلى أن فكرة المفاصل الصناعية تم تبنيها في جراحة الوجه والفكين بعد انتشارها في جراحة العظام، وأصبحت ضمن الخدمات العلاجية التي يقدمها قسم جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك فهد الطبية. 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,352
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,763
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة