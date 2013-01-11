"عمل الأفلاج" يضبط عربياً خالف قرار توطين الاتصالات
أثناء جولة ميدانية للفرق التفتيشية
أطاحت فرق التفتيش بمكتب عمل الأفلاج، قبل قليل، بمقيم عربي خالف قرار توطين الاتصالات ووزّع شواحن متنقلة وإكسسوارات جوالات.
وعلمت "سبق" أن الفرق التفتيشية في "عمل الأفلاج" ضبطت مساء اليوم أثناء جولاتها الميدانية مقيما عربيا يوزّع أجهزة وإكسسورات تابعة للجوالات على محال الاتصالات بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالضبطية، وتسليم المخالفة للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
"عمل الأفلاج" يضبط عربياً خالف قرار توطين الاتصالات
مسلّم الهواملةسبق2017-01-10
أطاحت فرق التفتيش بمكتب عمل الأفلاج، قبل قليل، بمقيم عربي خالف قرار توطين الاتصالات ووزّع شواحن متنقلة وإكسسوارات جوالات.
وعلمت "سبق" أن الفرق التفتيشية في "عمل الأفلاج" ضبطت مساء اليوم أثناء جولاتها الميدانية مقيما عربيا يوزّع أجهزة وإكسسورات تابعة للجوالات على محال الاتصالات بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالضبطية، وتسليم المخالفة للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:43 PM
أثناء جولة ميدانية للفرق التفتيشية
"عمل الأفلاج" يضبط عربياً خالف قرار توطين الاتصالات
أطاحت فرق التفتيش بمكتب عمل الأفلاج، قبل قليل، بمقيم عربي خالف قرار توطين الاتصالات ووزّع شواحن متنقلة وإكسسوارات جوالات.
وعلمت "سبق" أن الفرق التفتيشية في "عمل الأفلاج" ضبطت مساء اليوم أثناء جولاتها الميدانية مقيما عربيا يوزّع أجهزة وإكسسورات تابعة للجوالات على محال الاتصالات بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالضبطية، وتسليم المخالفة للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.