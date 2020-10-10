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"عمل الرياض" يضبط 5 مخالفات ويغلق 6 محال اتصالات

خلال حملة شملت مكاتب الاستقدام والخدمات العامة بالعزيزية

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خمس مخالفات للمادة ٣٦ التي تنص على "المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها"، كما تم إغلاق ستة محال اتصالات وتوقيف أربعة وافدين، واحالتهم لإدارة الوافدين لانهاء اجراءات ترحيلهم وتطبيق العقوبات والجزاءات عليهم.

جاء ذلك خلال تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على مكاتب الخدمات العامة والاستقدام ومحال الاتصالات بحي العزيزية، أسفرت عن رصد مخالفة واحدة للمادة 30 التي تتعلق بالعمل بدون ترخيص للاستقدام لأحد مكاتب الخدمات العامة الذي مارس خدمات استقدام العمالة المنزلية بدون تصريح.

تأتي هذه الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة والتأكد من تطبيق جميع القرارات الوزارية الصادرة بغرض تنظيم سوق العمل.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للعمل سعد عرار الدوسري: فرع الوزارة بالرياض لن يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المقرة من الوزارة.

وأضاف: يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها سيعتبر مخالفاً للأنظمة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.

وحذر "الدوسري" من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها بتقديم مثل هذه الخدمات.

ودعا كافة عملاء الوزارة الى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لمزودي الخدمة "مساند" حيث يمكن التأكد من نظامية مكاتب الاستقدام وممارستها لهذا النشاط وفقاً للوائح المنظمة له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل الرياض" يضبط 5 مخالفات ويغلق 6 محال اتصالات
سبق

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خمس مخالفات للمادة ٣٦ التي تنص على "المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها"، كما تم إغلاق ستة محال اتصالات وتوقيف أربعة وافدين، واحالتهم لإدارة الوافدين لانهاء اجراءات ترحيلهم وتطبيق العقوبات والجزاءات عليهم.

جاء ذلك خلال تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على مكاتب الخدمات العامة والاستقدام ومحال الاتصالات بحي العزيزية، أسفرت عن رصد مخالفة واحدة للمادة 30 التي تتعلق بالعمل بدون ترخيص للاستقدام لأحد مكاتب الخدمات العامة الذي مارس خدمات استقدام العمالة المنزلية بدون تصريح.

تأتي هذه الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة والتأكد من تطبيق جميع القرارات الوزارية الصادرة بغرض تنظيم سوق العمل.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للعمل سعد عرار الدوسري: فرع الوزارة بالرياض لن يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المقرة من الوزارة.

وأضاف: يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها سيعتبر مخالفاً للأنظمة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.

وحذر "الدوسري" من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها بتقديم مثل هذه الخدمات.

ودعا كافة عملاء الوزارة الى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لمزودي الخدمة "مساند" حيث يمكن التأكد من نظامية مكاتب الاستقدام وممارستها لهذا النشاط وفقاً للوائح المنظمة له.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
05:50 PM

"عمل الرياض" يضبط 5 مخالفات ويغلق 6 محال اتصالات

خلال حملة شملت مكاتب الاستقدام والخدمات العامة بالعزيزية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
7
3,689

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خمس مخالفات للمادة ٣٦ التي تنص على "المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها"، كما تم إغلاق ستة محال اتصالات وتوقيف أربعة وافدين، واحالتهم لإدارة الوافدين لانهاء اجراءات ترحيلهم وتطبيق العقوبات والجزاءات عليهم.

جاء ذلك خلال تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على مكاتب الخدمات العامة والاستقدام ومحال الاتصالات بحي العزيزية، أسفرت عن رصد مخالفة واحدة للمادة 30 التي تتعلق بالعمل بدون ترخيص للاستقدام لأحد مكاتب الخدمات العامة الذي مارس خدمات استقدام العمالة المنزلية بدون تصريح.

تأتي هذه الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة والتأكد من تطبيق جميع القرارات الوزارية الصادرة بغرض تنظيم سوق العمل.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للعمل سعد عرار الدوسري: فرع الوزارة بالرياض لن يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المقرة من الوزارة.

وأضاف: يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها سيعتبر مخالفاً للأنظمة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.

وحذر "الدوسري" من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها بتقديم مثل هذه الخدمات.

ودعا كافة عملاء الوزارة الى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لمزودي الخدمة "مساند" حيث يمكن التأكد من نظامية مكاتب الاستقدام وممارستها لهذا النشاط وفقاً للوائح المنظمة له.

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