تفاعل مكتب العمل بالرياض خلال ساعات قليلة مع تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفيد بوجود أعمال سفلتة طرق بحي العزيزية بالرياض، تنفذها إحدى الشركات التي لم تتقيد بقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الـ12:00 ظهرًا حتى الـ3:00 عصرًا. وكلف مكتب العمل فريق تفتيش بزيارة الموقع للتأكد من البلاغ، وتم ضبط سبعة عمال يعملون فعلاً تحت أشعة الشمس في مخالفة مباشرة من الشركة المنفذة؛ فقام فريق التفتيش بالتواصل مع ممثل الشركة، وتسجيل إنذار رسمي بعدم تكرار المخالفة، إلى جانب الإجراءات النظامية الأخرى. كما ضبط فريق التفتيش في موقع آخر أربعة من العمال الوافدين، يعملون في عمارة تحت الإنشاء، ليسوا تحت كفالة الشركة المنفذة، إضافة إلى عامل زائر، وتم إنذار الشركة المنفذة، واتخاذ قرار بإيقاف العمل خلال فترة الحظر، وتم استدعاء ممثل الشركة لتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، مع تحديد موعد لحضور الممثل للمكتب لاستكمال ضبط المخالفات بحق المنشأة.

"عمل الرياض" يمنع "7" من العمل تحت الشمس ويوقف منشأة خالفت الأنظمة ذياب الشمري سبق 2017-08-09 تفاعل مكتب العمل بالرياض خلال ساعات قليلة مع تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفيد بوجود أعمال سفلتة طرق بحي العزيزية بالرياض، تنفذها إحدى الشركات التي لم تتقيد بقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الـ12:00 ظهرًا حتى الـ3:00 عصرًا.



وكلف مكتب العمل فريق تفتيش بزيارة الموقع للتأكد من البلاغ، وتم ضبط سبعة عمال يعملون فعلاً تحت أشعة الشمس في مخالفة مباشرة من الشركة المنفذة؛ فقام فريق التفتيش بالتواصل مع ممثل الشركة، وتسجيل إنذار رسمي بعدم تكرار المخالفة، إلى جانب الإجراءات النظامية الأخرى.



كما ضبط فريق التفتيش في موقع آخر أربعة من العمال الوافدين، يعملون في عمارة تحت الإنشاء، ليسوا تحت كفالة الشركة المنفذة، إضافة إلى عامل زائر، وتم إنذار الشركة المنفذة، واتخاذ قرار بإيقاف العمل خلال فترة الحظر، وتم استدعاء ممثل الشركة لتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، مع تحديد موعد لحضور الممثل للمكتب لاستكمال ضبط المخالفات بحق المنشأة.





09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 10:48 PM

"عمل الرياض" يمنع "7" من العمل تحت الشمس ويوقف منشأة خالفت الأنظمة تفاعلاً مع تغريدة في "تويتر"





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تفاعل مكتب العمل بالرياض خلال ساعات قليلة مع تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفيد بوجود أعمال سفلتة طرق بحي العزيزية بالرياض، تنفذها إحدى الشركات التي لم تتقيد بقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الـ12:00 ظهرًا حتى الـ3:00 عصرًا.



وكلف مكتب العمل فريق تفتيش بزيارة الموقع للتأكد من البلاغ، وتم ضبط سبعة عمال يعملون فعلاً تحت أشعة الشمس في مخالفة مباشرة من الشركة المنفذة؛ فقام فريق التفتيش بالتواصل مع ممثل الشركة، وتسجيل إنذار رسمي بعدم تكرار المخالفة، إلى جانب الإجراءات النظامية الأخرى.



كما ضبط فريق التفتيش في موقع آخر أربعة من العمال الوافدين، يعملون في عمارة تحت الإنشاء، ليسوا تحت كفالة الشركة المنفذة، إضافة إلى عامل زائر، وتم إنذار الشركة المنفذة، واتخاذ قرار بإيقاف العمل خلال فترة الحظر، وتم استدعاء ممثل الشركة لتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، مع تحديد موعد لحضور الممثل للمكتب لاستكمال ضبط المخالفات بحق المنشأة.



