"عمل القنفذة" يضبط مخالفات بـ 11 منشأة تجارية خضعت للتفتيش في العرضيات

نفذَ فريق التفتيش في مكتب العمل بمحافظة القنفذة، جولات تفتيشية، في محافظة العرضيات 150 كيلو شرقاً، واستهدفت محلات المستلزمات النسائية، ومحلات الاتصالات.

وتم من خلال تلك الجولة التفتيشية زيارة 11 منشأة، تم من خلالها ضبط مخالفتين للتأنيث، وخمس مخالفات للمادة 17 .