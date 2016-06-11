"عمل عسير" تقبض على 8 مخالفين وتحيلهم للترحيل

خلال جولات تفتيشية بمشاركة لجنة التوطين بالإمارة

قامت لجنة التوطين بإمارة منطقة عسير بجولات رقابية وتفتيشية بمشاركة مفتشي العمل بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير لسوق الفواكه والخضار بأبها، وتم خلال الجولة على المحلات القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة والعمل وتمت إحالتهم للترحيل.

الجدير بالذكر: أن هذه اللجنة تقوم على منع دخول غير السعوديين من العمالة الوافدة إلى سوق الخضار والفواكه "نهائيًّا"، متوعدة بإيقاف العمالة المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم.