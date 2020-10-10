"عمل مكة" يشارك في الحملة التوعوية عن اضطرابات التوحد لدى الأطفال

استمرت 3 أيام بعنوان "لنكن معهم".. معلومات ومنشورات تعريفية

شاركَ فرعُ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في الحملة التوعوية عن اضطراب التوحد "لنكن معهم"، تحت إشراف قسم طب الأطفال ووحدة خدمة المجتمع بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذي أقيم بمجمع "رد سي مول"، لمدة ثلاثة أيام.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للأطفال المصابين باضطرابات التوحد، من قِبَل وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الرعاية النهارية للإناث، بإشراف وتنسيق إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوعية شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة وتعريفهم بالخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية للشخص المصاب بالتوحد خاصة، وذوي الإعاقة عامة، كما تم طرح كل المعلومات القيمة والمفيدة من حيث كيفية طريقة التسجيل في البرامج، ومعرفة تطوراته لتسهيل ذلك، والتجاوب معهم في الرد على كافة استفساراتهم، مع توزيع المنشورات التعريفية.

جدير بالذكر أن الحملة شَهِدت حضور عدد كبير من أولياء أمور أطفال التوحد والاختصاصيين والعاملين والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال.