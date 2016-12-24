عيد في كلمته الأخيرة: "وداعية يا آخر قرعة تجمعنا"

أشكر جميع من قدَّم لنا الدعم والمؤازرة

بدأ أحمد بن عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كلمته في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الحضور بالقول: "وداعية يا آخر قرعة تجمعنا".



وأضاف في كلمته الأخيرة قبل انتخابات اتحاد القدم، التي ستقام نهاية الشهر الجاري: "أعتقد أننا سنجتمع مرات مقبلة؛ لأننا نحب هذا الكيان وكرة القدم".



وزاد قائلاً:"أقف أمامكم اليوم وفي هذا الاحتفال، وخلال 60 عامًا ونحن نلتقي في هذه المناسبة العزيزة (قرعة كأس الملك)، هذه المناسبة العريقة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد السعودي".



وواصل حديثه: "بدأ هذا الكأس ضمن ثلاث بطولات، ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا، وشهدت تحولات عدة بين دوري وخروج مغلوب.. وفي هذه السنة عادت لتشارك بها جميع أندية السعودية قاطبة، وتشمل 153 ناديًا شارك بها، على أمل - إن شاء الله - أن يصل عدد الأندية إلى 170 ناديًا. كما تغير اسم البطولة من كأس الملك إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال حتى وصلت إلى اسم (كأس خادم الحرمين الشريفين)".



وأضاف: إننا بوصفنا مجلس إدارة نقيم هذه القرعة بوصفها آخر مسابقة لنا نجريها في تجربة استمرت أربع سنوات مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة.. وخلال الأيام القادمة سألقي خطابًا أمام الجمعية العمومية، وسأوضح إنجازات هذا الاتحاد الذي يحبكم وتحبونه.



وختم عيد كلمته بالقول: "نسأل الله التوفيق والسداد لجميع الفِرق السعودية، ونأمل أن نكون حققنا ما يرضي طموحكم، كما لا أنسى أن أشكر جميع الشركات الراعية، كما أشكر جميع أعضاء مجلس الاتحاد السعودي والأندية السعودية جميعها.. ولا يفوتني أن أشكر الإعلام، وأشكر جميع من قدم لنا الدعم والمؤازرة".