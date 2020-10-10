غانا.. انفجار ضخم بمحطة غاز يهز العاصمة و5 جثث حصيلة أولية

قال مسؤول حكومي إن محطة غاز طبيعي في أكرا عاصمة غانا انفجرت، مساء السبت، مما أدى إلى مقتل عدد غير معلوم من الأشخاص.

وقال كوجو أوبونج نكروما نائب وزير الإعلام لمحطة إذاعة محلية: "للأسف يوجد بعض القتلى، ونحن نعمل على حصر العدد.. كما يوجد عدد من المصابين"، وقال إن الحريق الرئيس تحت السيطرة إلى حد كبير، وإن الحكومة تعتزم الكشف عن عدد القتلى صباح اليوم الأحد.

ووفق "رويترز" قال عدد من شهود العيان إنهم أحصوا أربع أو خمس جثث، في حين تم انتشال بعض الجثث بالفعل من موقع الانفجار، وفرّ السكان المذعورون من الانفجار الذي نجم عنه كرة لهب ضخمة ظهرت في سماء المدينة، كما تم إرسال عدد من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.