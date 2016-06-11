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غدًا.. إجراء قرعة كأس ولي العهد

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.

كأس ولي العهد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. إجراء قرعة كأس ولي العهد
سبق

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:41 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:11 AM

غدًا.. إجراء قرعة كأس ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.

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