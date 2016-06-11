غدًا.. إجراء قرعة كأس ولي العهد

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.
يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.
يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.