غدًا.. إجراء قرعة كأس ولي العهد

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الأحد قرعة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل 2017 - 2018م، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يُذكر أن الفِرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، القادسية، الاتفاق، الباطن، الفيحاء وأُحد، على أن يتأهل بطل نسخة الموسم الماضي من المسابقة (فريق الاتحاد) ووصيفه (فريق النصر) إلى دور الثمانية مباشرة.