غداً.. إقامة مبارتيْ نصف نهائي بطولة الخليج الرمضانية 38

"الميدان يواجه التانقو" و"عربي وسط الدمام يلتقي سباير"

تقام مساء غدٍ مباريات دور الأربعة في بطولة الخليج الرمضانية 38 برعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، حيث يلتقي "الميدان والتانقو" في الساعة التاسعة مساء بينما يلتقي "عربي وسط الدمام وسباير" في الساعة العاشرة والنصف.

وكان فريق "سباير" قد تمكن من الوصول لدور الأربعة بعد فوزه على فريق "الوطني" بستة أهداف مقابل هدف بينما تأهل فريق "عربي وسط الدمام" بعد فوزه على "السوبر" بركلات الترجيح، حيث عاد الأخير للمباراة التي كان متأخراً فيها بهدفين نظيفين إلى هدفين لكل فريق لتحسم ركلات الجزاء النتيجة.

وفي بطولة الشباب تحت سن 18 عاماً؛ تمكن فريق "الدانة" من الوصول للمباراة الختامية بعد أن فوزه على فريق "نادي راس تنورة" بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليواجه فريق "أكاديمية مدرديستا" في نهائي البطولة يوم الاثنين 17 رمضان في الساعة التاسعة مساء .

وقال المشرف العام على مركز التميز للعلاج الطبيعي أحد رعاة البطولة عبدالله بلال: هذه البطولة مفيدة للأندية وجميع الرياضيين ولها انعكاسات إيجابية على كافة شرائح المجتمع، وويعتبر نادي الخليج من الأندية الرائدة في إقامة مثل هذه البرامج الرياضية".

وأضاف: نحن حريصون على التواجد في مثل هذه الأحداث والمناسبات من أجل توثيق العلاقة أكثر مع أبناء المجتمع.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قدمت دعوة لعدد كبير من الإعلاميين والمدربين الوطنيين وبعض اللاعبين من أجل حضور مباريات دور الأربعة ثم تناول وجبة السحور في قاعة المشاعل بالدمام.

وتواصل البطولة توهجها الإعلامي من خلال التغطيات المستمرة لأخبار المباريات عبر وسائل الإعلام المقروء والمرئي وأيضا عبر حسابات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعية مما ساهم في زيادة الحضور الجماهيري.

وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على تقديم جوائز يومية للجمهور وذلك عن طريق مسابقات ثقافية وترفيهية واجتماعية مما جعل البطولة قبلة لأغلب الجمهور الرياضي في هذا الشهر الفضيل.

وتقرر أن تقام المباراة الختامية لهذه البطولة مساء يوم الاثنين القادم 17 رمضان في الساعة العاشرة مساء تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

وستوجه اللجنة المنظمة الدعوة لعدد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية ورؤساء الأندية ونجوم الكورة السعودية ورجال الصحافة والإعلام.