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غداً.. يبدأ السعوديون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر

علامة لدخول موسم "الشبط" وتوديع المربعانية ويمتد 26 يوماً

تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً.
 
كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق.
 
وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.
 
يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏
 
ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.
 
ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. يبدأ السعوديون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر
سبق

تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً.
 
كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق.
 
وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.
 
يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏
 
ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.
 
ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:47 PM
علامة لدخول موسم "الشبط" وتوديع المربعانية ويمتد 26 يوماً

غداً.. يبدأ السعوديون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
46
80,800

تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً.
 
كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق.
 
وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.
 
يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏
 
ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.
 
ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

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