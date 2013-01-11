تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً. كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق. وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع. يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏ ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء. ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

غداً.. يبدأ السعوديون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر قاسم الخبراني سبق 2017-01-10 تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً.



كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق.



وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.



يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏



ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.



ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438 09:47 PM

علامة لدخول موسم "الشبط" وتوديع المربعانية ويمتد 26 يوماً

غداً.. يبدأ السعوديون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر





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تودع السعودية اليوم "الثلاثاء" موسم المربعانية، وتستقبل غداً موسم الشبط، والذي يمتد 26 يوماً.



كشف عن ذلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق.



وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر. مبيناً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.



يشار إلى أنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏



ويسمى الشبط في الخليج بـ"برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.



ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.