غرامة 100 ألف ريال على الفنادق والشقق عند تشغيل قنوات الجزيرة في غرفها
مع عقوبة إلغاء الترخيص أو العقوبتين معاً
عممت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ملاك ومشغلي المرافق السياحية مشددة على وجوب حذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.
وطالبت الهيئة بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف في جميع مرافق الإيواء السياحي مشددة على ان من يخالف التعميم سيقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.
غرامة 100 ألف ريال على الفنادق والشقق عند تشغيل قنوات الجزيرة في غرفها
عبدالله البرقاويسبق2017-06-09
عممت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ملاك ومشغلي المرافق السياحية مشددة على وجوب حذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.
وطالبت الهيئة بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف في جميع مرافق الإيواء السياحي مشددة على ان من يخالف التعميم سيقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.
09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
07:32 AM
غرامة 100 ألف ريال على الفنادق والشقق عند تشغيل قنوات الجزيرة في غرفها
عممت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ملاك ومشغلي المرافق السياحية مشددة على وجوب حذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.
وطالبت الهيئة بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف في جميع مرافق الإيواء السياحي مشددة على ان من يخالف التعميم سيقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.