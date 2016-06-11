غرامة 100 ألف ريال على الفنادق والشقق عند تشغيل قنوات الجزيرة في غرفها

مع عقوبة إلغاء الترخيص أو العقوبتين معاً

عممت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ملاك ومشغلي المرافق السياحية مشددة على وجوب حذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.

وطالبت الهيئة بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف في جميع مرافق الإيواء السياحي مشددة على ان من يخالف التعميم سيقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.