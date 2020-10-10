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"غرفة الرياض" تتبنى خطة لتأهيل وتدريب الشباب على سوق العمل بالمحافظات

دورتان في 10 من فروعها استفاد منهما 173 متدرباً.. "مهارات وقدرات وتمكين"

نظمت لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض دورتين تدريبيتين في عشرة من فروع الغرفة بمحافظات منطقة الرياض، استفاد منها 173 متدرباً ؛ حيث كان عنوان الدورة الأولى: "الإرشاد المهني والتوجيه والتهيئة للعمل"، والثانية : "طريقك إلى تطوير الإدارة المالية والموارد البشرية".

وذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض ،محمد الحمادي، أن هذه الأنشطة التدريبية تأتي في إطار اهتمام اللجنة بترقية مستويات المهارة للشباب بالمحافظات والتركيز على تهيئتهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المختلفة التي تصقل قدراتهم وتمكنهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والناشئة.

وأضاف: "هاتان الدورتان تأتيان ضمن برنامج متعدد ومتنوع للتدريب في فروع المحافظات"، مشيراً إلى أن فرع محافظة رماح كانت قد نظمت برنامجاً تدريبياً للإسعافات الأولية برعاية أمير منطقة الرياض، وبالتعاون مع إدارة التعليم والشؤون الصحية، وانخرط فيها 800 طالب وطالبة، و160 معلماً.

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"غرفة الرياض" تتبنى خطة لتأهيل وتدريب الشباب على سوق العمل بالمحافظات
سبق

نظمت لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض دورتين تدريبيتين في عشرة من فروع الغرفة بمحافظات منطقة الرياض، استفاد منها 173 متدرباً ؛ حيث كان عنوان الدورة الأولى: "الإرشاد المهني والتوجيه والتهيئة للعمل"، والثانية : "طريقك إلى تطوير الإدارة المالية والموارد البشرية".

وذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض ،محمد الحمادي، أن هذه الأنشطة التدريبية تأتي في إطار اهتمام اللجنة بترقية مستويات المهارة للشباب بالمحافظات والتركيز على تهيئتهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المختلفة التي تصقل قدراتهم وتمكنهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والناشئة.

وأضاف: "هاتان الدورتان تأتيان ضمن برنامج متعدد ومتنوع للتدريب في فروع المحافظات"، مشيراً إلى أن فرع محافظة رماح كانت قد نظمت برنامجاً تدريبياً للإسعافات الأولية برعاية أمير منطقة الرياض، وبالتعاون مع إدارة التعليم والشؤون الصحية، وانخرط فيها 800 طالب وطالبة، و160 معلماً.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
02:13 PM

"غرفة الرياض" تتبنى خطة لتأهيل وتدريب الشباب على سوق العمل بالمحافظات

دورتان في 10 من فروعها استفاد منهما 173 متدرباً.. "مهارات وقدرات وتمكين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض دورتين تدريبيتين في عشرة من فروع الغرفة بمحافظات منطقة الرياض، استفاد منها 173 متدرباً ؛ حيث كان عنوان الدورة الأولى: "الإرشاد المهني والتوجيه والتهيئة للعمل"، والثانية : "طريقك إلى تطوير الإدارة المالية والموارد البشرية".

وذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض ،محمد الحمادي، أن هذه الأنشطة التدريبية تأتي في إطار اهتمام اللجنة بترقية مستويات المهارة للشباب بالمحافظات والتركيز على تهيئتهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المختلفة التي تصقل قدراتهم وتمكنهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والناشئة.

وأضاف: "هاتان الدورتان تأتيان ضمن برنامج متعدد ومتنوع للتدريب في فروع المحافظات"، مشيراً إلى أن فرع محافظة رماح كانت قد نظمت برنامجاً تدريبياً للإسعافات الأولية برعاية أمير منطقة الرياض، وبالتعاون مع إدارة التعليم والشؤون الصحية، وانخرط فيها 800 طالب وطالبة، و160 معلماً.

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