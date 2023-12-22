"غرفة طبية" لكشف ضحايا العنف الجسدي في مدرسة بالأفلاج

الأولى بالمنطقة.. وتتابع المصابين بأمراض مزمنة والطوارئ

دشّن مدير التعليم بمحافظة الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، الغرفة الطبية بمدرسة خالد بن الوليد، والتي تُعتبر الغرفة الطبية الأولى بمدارس المنطقة، بحضور قائد المدرسة أحمد الخرعان، وعدد من القيادات التربوية والصحية بتعليم المحافظة.

واستمع "الزايد" لشرح مفصل من مدير الوحدة الصحية الأخصائي ولي الدين طاهر عن أهدافها ومهامّ الاخصائي الذي يعمل بها.

واتجه "الزايد" لجولة ميدانية داخل الفصول الدراسية، واستمع للدروس النموذجية "المعلم الصغير" التي قام بإلقائها عدد من طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، في بادرة نالت إعجاب الجميع.

وبدوره، قدّم قائد المدرسة أحمد الخرعان شكره لمدير التعليم على الموافقة بافتتاح الغرفة الطبية بالمدرسة التي تهدف إلى متابعة الحالات المصابة بأمراض مزمنة من أبنائنا الطلاب، ومباشرة الحالات المرضية والإسعافات الطارئة، والتعرف على ضحايا العنف الجسدي من الطلاب؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها، مشيراً إلى أن توفير العيادة الطبية بالمدرسة يسهّل من متابعة الحالات الصحية للطلاب يومياً، وإحالة الحالات المرضية عند الحاجة.