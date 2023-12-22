فاعلة خير ترفع الطاقة الاستيعابية لمسجد على طريق "الرياض- الطائف"

ترميم وصيانة بتنفيذ "المؤسسة" وتجهيزات خاصة للمعاقين وممر للسيارات

دشنت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق "مساجدنا على الطرق"، مسجد محطة الشدادية على طريق "الطائف- الرياض"؛ ذلك وفقاً لمنهجية المؤسسة في بناء المساجد على الطرق السريعة؛ حيث بُني الجامع على نفقة السيدة "فوزية بنت محمد العيسى".

وأوضحت "مساجدنا على الطرق" أن مسجد "الشدادية" القديم كانت مساحته 95م2، وتُقام فيه جميع الفروض، ويتسع لعدد 80 مصلياً، مبينة أن المسجد الجديد تمت توسعته والاهتمام به؛ حيث تبلغ مساحته 215م2، وتمت تهيئته لتقام فيه صلاة الجمعة، ويتسع الجامع لعدد 200 مصلٍّ في جميع الفروض.

وأشارت المؤسسة إلى أن المسجد بعد توسعته وترميمه أصبح يتكون من قسمين للرجال وللنساء، وتبلغ مساحة مصلى النساء 40م2 ويتسع لعدد 30 مصلية، كما يضمّ المصلى مرفقاً فيه غرفة ألعاب للأطفال؛ وُضعت من أجل استغلال أوقات الصلاة بتواجد الأطفال في غرفة الألعاب وعدم إشغال النساء أثناء الصلاة، كما يوجد لكل قسم خدمات مستقلة "دورات مياه ومواضئ"، إضافة إلى عمل تجهيزات خاصة للمعاقين في المسجد، من خلال وضع ممر خاص للعربات، وحمامات خاصة لكلا الجنسين، وترتبط الخدمات الموجودة في المسجد بخزان تدوير لمياه الوضوء، ويستفاد منها في غسيل المرافق والري، بالإضافة للخزان الرئيس؛ وذلك لضمان استمرار المياه في المسجد وعدم انقطاعها.

وبيّنت المؤسسة أنه تمت دراسة الموقع؛ من أجل إضافة مواقف سيارات تخدم المسجد بشكل مباشر بعدد 30 موقفاً للسيارات، وعدد 6 مواقف للباصات، تصل للمسجد من خلال ممرات مشاة خاصة، بالإضافة لعدد 2 "كشك" استثماري، وما يتطلبه الموقع من إنارة وأشجار متنوعة؛ من أجل أن يكون المسجد أكثر راحة وروحانية لجميع مرتاديه من المسافرين؛ بهدف أن يكون مقصداً لجميع المسافرين من خلال الخدمات المميزة التي تقدم فيه على مدار الساعة.